Сейчас непатриотично поливаем цветы Знаю знаю что спросят россияне - как и вы в такой день предательски не смотрите ток шоу Соловьева? Но отвечу я, у нас немного другие тут законы.. Нас за это никто не наказывает..
ахах, видимо в наш город приехали))) Российские мигранты сравнили жизнь в Киргизии, Армении, Казахстане Наконец, многие граждане РФ решили пожить в Казахстане. Из плюсов отмечают хорошее отношение к русским, низкие цены на топливо и продукты. Однако есть и серьезные минусы: высокий уровень коррупции, мусор на улицах не убирают, в стране инфляция, разбитые дороги.
Алиса: Российские мигранты сравнили жизнь в Киргизии, Армении, Казахстане Наконец, многие граждане РФ решили пожить в Казахстане. Из плюсов отмечают хорошее отношение к русским, низкие цены на топливо и продукты. Однако есть и серьезные минусы: высокий уровень коррупции, мусор на улицах не убирают, в стране инфляция, разбитые дороги.
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111: Тоже читал, но моего айтишника из Питера, который приехал в Казахстан ,точнее ему главное это работа, заработок. Всем доволен.
Да уж, более четырёх лет тому назад один недальновидный деятель, собирая мебель где то в Саратове говорил, цитирую отрывок: Когда говорили, что избавившись от проклятого колониального прошлого и заживут не хуже Эмиратов - Россия молчала. А когда все эти независимые и гордые стали приезжать в Россию - вот тогда Россия и вспомнила!
Патриотам из первоисточника шоу Соловьева. Симониан..
«Мам, я в плену, но ты не плачь. Заштопали, теперь, как новый. Меня лечил донецкий врач, Уставший, строгий и суровый. Лечил меня. Ты слышишь, мам, Я бил по городу из «Градов», И полбольницы просто в хлам, Но он меня лечил: «Так надо».
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