Отправлено: - 10:58

Алиса:

Российские мигранты сравнили жизнь в Киргизии, Армении, Казахстане Наконец, многие граждане РФ решили пожить в Казахстане. Из плюсов отмечают хорошее отношение к русским, низкие цены на топливо и продукты. Однако есть и серьезные минусы: высокий уровень коррупции, мусор на улицах не убирают, в стране инфляция, разбитые дороги.

111:

Тоже читал, но моего айтишника из Питера, который приехал в Казахстан ,точнее ему главное это работа, заработок. Всем доволен.

Цитата:Цитата:Да уж, более четырёх лет тому назад один недальновидный деятель, собирая мебель где то в Саратове говорил, цитирую отрывок: Когда говорили, что избавившись от проклятого колониального прошлого и заживут не хуже Эмиратов - Россия молчала. А когда все эти независимые и гордые стали приезжать в Россию - вот тогда Россия и вспомнила!Подробнее здесь: