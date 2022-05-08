Отправлено: - 10:06

Возмущает одно - это какую же совесть имеют наши чиновники (или вообще ее не имеют), чтобы за переписывание бумажек получать миллионные зарплаты. Известно, что чиновник, который создает видимость занятости, всегда не занят ничем.

Цитата:Это давно тянется. Кто помнит, в советское время ходил анекдот про работу парторга по системе "три П" (пол, палец, потолок), а если не помогает - "шесть П" (пол, палец, потолок, посмотри прошлогодний протокол).