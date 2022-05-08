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≡ Николай ВОРОНИН: Не ждите светлого будущего!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44189
Николай ВОРОНИН: Не ждите светлого будущего!
Отправлено: 08.05.22 - 10:06
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Кажется можно вздохнуть с облегчением. Действительно, только развитие производства может повлиять и на цены и на достаток граждан. Да и установленный срок - 2025 год - ласкает слух, в отличие от назарбаевского 2050 года, к которому он нам пообещал процветание. Но….
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2788
Re: Николай ВОРОНИН: Не ждите светлого будущего!
Отправлено: 08.05.22 - 10:06
#1
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Цитата:
Возмущает одно - это какую же совесть имеют наши чиновники (или вообще ее не имеют), чтобы за переписывание бумажек получать миллионные зарплаты. Известно, что чиновник, который создает видимость занятости, всегда не занят ничем.

Это давно тянется. Кто помнит, в советское время ходил анекдот про работу парторга по системе "три П" (пол, палец, потолок), а если не помогает - "шесть П" (пол, палец, потолок, посмотри прошлогодний протокол).
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2909
Re: Николай ВОРОНИН: Не ждите светлого будущего!
Отправлено: 08.05.22 - 11:54
#2
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Н.Воронин: Хочу предупредить читателей, что я не сошел с ума, не заговариваюсь и не повторяюсь. Просто я привел ответ заместителя премьер-министра РК Романа Скляр на депутатский запрос. И было это в апреле 2021 года. Правительство просто переписало этот план, поменяв название на программу и отодвинуло сроки с 2023 года на 2025-й.

Да уж, дядя Коля правильно отмечает, что светлое будущее не скоро наступит!

В недалеком 2019 году говорил, что чинуши гос. программы и.т.д. разрабатывают но они не всегда дают положительных результатов. Цитирую отрывок:

Кайрат стайер: Цели действительно амбициозные, чиновники разработали госпрограммы, вопрос как они в реальной жизни сработают? Наши чиновники тоже всякие программы разрабатывают, возможно по их разработкам в 30 в мире входим, может даже 20, критики постоянно их критикуют.

Подробнее здесь:
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