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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12258
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.05.22 - 17:36
#14791
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Цитата:
ACROS:
расположены все предметы быта, продуктов, одежды и

Да, продукты тоже с другой стороны..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12258
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.05.22 - 17:49
#14792
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С праздником товарищи!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12258
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.05.22 - 18:25
#14793
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Ох, штук десять мант слопал.
Помню в СарыАрке раньше порция что то 5 или 6 мант была..
Вкуснятина..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12258
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.05.22 - 18:26
#14794
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Еще манты были пересечение Чехова Ленина.
Туда тоже иногда ходили..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12258
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.05.22 - 20:13
#14795
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Сейчас непатриотично поливаем цветы
Знаю знаю что спросят россияне - как и вы в такой день предательски не смотрите ток шоу Соловьева?
Но отвечу я, у нас немного другие тут законы..
Нас за это никто не наказывает..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12258
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.05.22 - 20:50
#14796
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Ну что, кто то по стопочке праздник отмечает?
Думаю сходить или нет, за грушевым с рыбой..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12258
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.05.22 - 20:54
#14797
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Моя кухарка и наши дети двора играют!
А не смотрят Первый федеральный и безо всяких ленточек и футболок с буквами Зю..
И не кричат - Путин наш президент...
А ведь сейчас идет патриотический праздник..

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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4782
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.05.22 - 21:13
#14798
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ахах, видимо в наш город приехали)))
Российские мигранты сравнили жизнь в Киргизии, Армении, Казахстане
Наконец, многие граждане РФ решили пожить в Казахстане. Из плюсов отмечают хорошее отношение к русским, низкие цены на топливо и продукты. Однако есть и серьезные минусы: высокий уровень коррупции, мусор на улицах не убирают, в стране инфляция, разбитые дороги.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12258
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.05.22 - 21:21
#14799
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Цитата:
Алиса:
видимо в наш город приехали)

Тоже читал, но моего айтишника из Питера, который приехал в Казахстан ,точнее ему главное это работа, заработок.
Всем доволен.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12258
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.05.22 - 22:11
#14800
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Набираем грушевый на праздник бойца..

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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1138
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.05.22 - 23:21
#14801
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16303
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 06:11
#14802
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Цитата:
111:
Моя кухарка и наши дети двора играют!

Цитата:
111:
И не кричат - Путин наш президент...

Видимо с головой у них все в порядке ;-)

Цитата:
111: Я в твоей команде, тоже теперь люблю Путина, как и ты, твоего как ты сказал президента! Путин наше будущее!


:lol:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2909
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 10:58
#14803
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Цитата:
Алиса:
Российские мигранты сравнили жизнь в Киргизии, Армении, Казахстане Наконец, многие граждане РФ решили пожить в Казахстане. Из плюсов отмечают хорошее отношение к русским, низкие цены на топливо и продукты. Однако есть и серьезные минусы: высокий уровень коррупции, мусор на улицах не убирают, в стране инфляция, разбитые дороги.


Цитата:
111:
Тоже читал, но моего айтишника из Питера, который приехал в Казахстан ,точнее ему главное это работа, заработок. Всем доволен.


Да уж, более четырёх лет тому назад один недальновидный деятель, собирая мебель где то в Саратове говорил, цитирую отрывок: Когда говорили, что избавившись от проклятого колониального прошлого и заживут не хуже Эмиратов - Россия молчала. А когда все эти независимые и гордые стали приезжать в Россию - вот тогда Россия и вспомнила!

Подробнее здесь:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12258
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 13:44
#14804
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О, я Ойропа омечает уже вовсю день Победы..
У них оказывается она с 7го мая идет до 8го..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12258
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 08.05.22 - 13:51
#14805
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Патриотам из первоисточника шоу Соловьева.
Симониан..

«Мам, я в плену, но ты не плачь.
Заштопали, теперь, как новый.
Меня лечил донецкий врач,
Уставший, строгий и суровый.
Лечил меня.
Ты слышишь, мам,
Я бил по городу из «Градов»,
И полбольницы просто в хлам,
Но он меня лечил: «Так надо».
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