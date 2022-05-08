Re: Сенсационным результатом закончился бой "Канело" -...

Отправлено: - 10:54

и так бывает) видимо недооценил Альварес соперника, раз получил "по щам")) теперь надо, чтобы бой с Головкиным все же состоялся, и наш Гена ему тоже "накидал"))