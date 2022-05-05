Отправлено: - 10:42

111:

Донецк, для справки, такого государства пока еще нет

111:

В свое время в 2014м я был так же против нападения России на Донецк и Донбасс, то есть на Украину..

Цитата:да разве? ДНР уже есть) даже США признали это, введя санкции именно против ДНР))Цитата:исходя из этого, можно далее ничего не обсуждать