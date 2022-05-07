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Договорись Сталин сдать все до Волги без боя Гитлеру, не потеряли бы столько людей.. Оказывается за Родину воевать не надо было?



Цитата:Ещё либерасты всегда про блокаду Ленинграда возмущаются, что не сдали город. Но тут начинает работать принцип "Победителей не судят". Если ты защищался и победил, то все жертвы будут оправданы. А если проиграл, то не обессудь, все потери были напрасны и тот, кто вовремя не принял решение о капитуляции, будет виноват. Особенно, если заранее была видна вся бесперспективность военных действий и стратегическая невозможность выигрыша, то в этом случае суд по итогам столкновения должен всенепременно наказать причастных к бессмысленному кровопролитию.