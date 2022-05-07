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Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44186
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 09:03
Каждому уважающему себя человеку хочется разбираться в том, что происходит в городе, стране, мире. И чем больше источников информации он использует, тем больше шансов приблизиться к объективному выводу, к трезвой оценке происходящего. Тем более что источников информации сейчас необозримое множество - от официальных заявлений до откровенных оплаченных фейков.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 643
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 17:20
Цитата:
а что толку? Надо не только смотреть, но еще и смысл понимать. Мы то знаем, что это означает бесполезность просмотра)
Цитата:
пока что недостоверная инфа только с твоей стороны была)
по сабжу: нормально всё будет, усидим [страна] на всех стульях
111:
Хотелось бы чтобы он показал мне его..
Хотелось бы чтобы он показал мне его..
а что толку? Надо не только смотреть, но еще и смысл понимать. Мы то знаем, что это означает бесполезность просмотра)
Цитата:
111:
Ладно то врать о том
Ладно то врать о том
пока что недостоверная инфа только с твоей стороны была)
по сабжу: нормально всё будет, усидим [страна] на всех стульях
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 12254
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 17:37
Цитата:
Хех..
Не читал Оригинал?
lavprof:
а что толку? Надо
а что толку? Надо
Хех..
Не читал Оригинал?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 351
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 18:36
Цитата:
Я тоже этого не хочу.
Потому и не жду.
lavprof:
не организуют у нас подобное
не организуют у нас подобное
Я тоже этого не хочу.
Потому и не жду.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 864
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 20:06
Цитата:
А чего это ты за весь Казахстан заявляешь? Я с Россией собираюсь праздновать Победу. С нацистами мне не по пути ни разу.
юля елиссева:
А чего это ты за весь Казахстан заявляешь? Я с Россией собираюсь праздновать Победу. С нацистами мне не по пути ни разу.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 864
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 20:10
Автору респект! Написал то, что у многих и у меня тоже на уме было! Все верно. На этом фоне референдум выглядет просто нелепо, уровень "проблемы" ну никак не тянет даже на простую трату времени
M
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.01.07
- Сообщений:
- 68
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 08.05.22 - 00:06
Меня вот в последнее время (раньше даже мысли такой не возникало!) интересует такой вопрос: а вот не дай бог, из-за какой-то мелочи (или не мелочи) начнётся конфликт РФ с Казахстаном, где будут все комментаторы и автор статьи, на какой стороне?
всегда был против США (понимаю кто там всем заправляет), но никогда не поддерживал и не буду поддерживать прямую агрессию на чужое государство. погуглите (естественно кто не знает) про аншлюс, захват Судетов и к чему всё это привело. события конца 30-х ничего не напоминает? нам это нужно? папа был на войне, мама на трудовом фронте, и когда были живы всегда говорили: не дай вам бог увидеть то что мы видели. я всегда против войны, быстрой, "освободительной" и любой другой. это чисто моё мнение и оно всегда будет таким.
[Исправлено: Домовенок, 08.05.2022 - 10:06]
всегда был против США (понимаю кто там всем заправляет), но никогда не поддерживал и не буду поддерживать прямую агрессию на чужое государство. погуглите (естественно кто не знает) про аншлюс, захват Судетов и к чему всё это привело. события конца 30-х ничего не напоминает? нам это нужно? папа был на войне, мама на трудовом фронте, и когда были живы всегда говорили: не дай вам бог увидеть то что мы видели. я всегда против войны, быстрой, "освободительной" и любой другой. это чисто моё мнение и оно всегда будет таким.
[Исправлено: Домовенок, 08.05.2022 - 10:06]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16303
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 08.05.22 - 05:47
Цитата:
Присоединюсь к вопросу
MEN:
интересует такой вопрос: а вот не дай бог, из-за какой-то мелочи (или не мелочи) начнётся конфликт РФ с Казахстаном, где будут все комментаторы и автор статьи, на какой стороне?
интересует такой вопрос: а вот не дай бог, из-за какой-то мелочи (или не мелочи) начнётся конфликт РФ с Казахстаном, где будут все комментаторы и автор статьи, на какой стороне?
Присоединюсь к вопросу
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 08.05.22 - 08:34
Цитата:
Ещё либерасты всегда про блокаду Ленинграда возмущаются, что не сдали город. Но тут начинает работать принцип "Победителей не судят". Если ты защищался и победил, то все жертвы будут оправданы. А если проиграл, то не обессудь, все потери были напрасны и тот, кто вовремя не принял решение о капитуляции, будет виноват. Особенно, если заранее была видна вся бесперспективность военных действий и стратегическая невозможность выигрыша, то в этом случае суд по итогам столкновения должен всенепременно наказать причастных к бессмысленному кровопролитию.
111:
Договорись Сталин сдать все до Волги без боя Гитлеру, не потеряли бы столько людей.. Оказывается за Родину воевать не надо было?
Договорись Сталин сдать все до Волги без боя Гитлеру, не потеряли бы столько людей.. Оказывается за Родину воевать не надо было?
Ещё либерасты всегда про блокаду Ленинграда возмущаются, что не сдали город. Но тут начинает работать принцип "Победителей не судят". Если ты защищался и победил, то все жертвы будут оправданы. А если проиграл, то не обессудь, все потери были напрасны и тот, кто вовремя не принял решение о капитуляции, будет виноват. Особенно, если заранее была видна вся бесперспективность военных действий и стратегическая невозможность выигрыша, то в этом случае суд по итогам столкновения должен всенепременно наказать причастных к бессмысленному кровопролитию.
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 08.05.22 - 08:39
Цитата:
На стороне минских соглашений.
MEN:
интересует такой вопрос: а вот не дай бог, из-за какой-то мелочи (или не мелочи) начнётся конфликт РФ с Казахстаном, где будут все комментаторы и автор статьи, на какой стороне?
интересует такой вопрос: а вот не дай бог, из-за какой-то мелочи (или не мелочи) начнётся конфликт РФ с Казахстаном, где будут все комментаторы и автор статьи, на какой стороне?
На стороне минских соглашений.
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