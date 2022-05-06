Отправлено: - 23:44

Нам ответили, что в День Победы Вечный огонь будет.

Цитата:Я тоже склоняюсь к мысли, что в честь Защитников Отечества, можно чуть-чуть потратится, и зажечь Вечный Огонь.А то как-то не по феньшую, когда Вечный Огонь не горит. Даже тавтология какая-то!Зажечь Вечный Огонь! Он же чо почему-то не горит, хотя и Вечный!