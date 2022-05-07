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Почему в Казахстане плохие дороги, ответил глава "КазАвтоЖола"
Почему в Казахстане плохие дороги, ответил глава "КазАвтоЖола"
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44186
Почему в Казахстане плохие дороги, ответил глава "КазАвтоЖола"
Отправлено: 07.05.22 - 11:49
"У нас на севере страны температура воздуха прогревается летом до плюс 40 градусов, а зимой опускается до минус 40. И такое резкое изменение климата влияет на состояние грунта и другие вещи. Вторая причина заключается в проектировании строительства дороги", - отметил Касымбаев.
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(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24836
Re: Почему в Казахстане плохие дороги, ответил глава...
Отправлено: 07.05.22 - 11:49
В том, что дороги - плохие,
виновата - погода...
виновата - погода...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 351
Re: Почему в Казахстане плохие дороги, ответил глава...
Отправлено: 07.05.22 - 11:58
"Кто хочет делать - тот делает. Кто не хочет делать, тот ищет причины и оправдания".
Не я сказал, потому в кавычках.
Не я сказал, потому в кавычках.
Т
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.06.16
- Сообщений:
- 52
Re: Почему в Казахстане плохие дороги, ответил глава...
Отправлено: 07.05.22 - 11:59
А может просто разогнать эту контору, нанять один раз финскую или норвежскую компанию, которые строят дороги в таком же климате. 30 лет одно и тоже - не тот климат, не тот асфальт. не тот битум и т.д.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.09.20
- Сообщений:
- 112
Re: Почему в Казахстане плохие дороги, ответил глава...
Отправлено: 07.05.22 - 13:28
Пилить и откатывать меньше не пробовали?
Забыли самую главную причину ям - это шипованая резина
Забыли самую главную причину ям - это шипованая резина
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1226
Re: Почему в Казахстане плохие дороги, ответил глава...
Отправлено: 07.05.22 - 13:30
Про откаты что-то он ни слова не сказал. А то, что сказал все и так знают уже давно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5241
Re: Почему в Казахстане плохие дороги, ответил глава...
Отправлено: 07.05.22 - 14:26
Трассу Атбасар -кокшетау, строили пленные немцы после войны, так вы прокатитесь по ней , она до сих пор в отличном состоянии.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3019
Re: Почему в Казахстане плохие дороги, ответил глава...
Отправлено: 07.05.22 - 15:12
Старая песня: - помниться, лет пятнадцать назад, бывший президент тоже сетовал: - и климат у нас суровый, и территория большая, и морозы под сорок и на отопление много денег уходит.
Интересно, а как живут и строят дороги , скажем в Норвегии или в Арабских Эмиратах, куда кстати УБЕЖАЛИ многие СОЛНЦЕЛИКИЕ ??? Наверное: - за опытом строительства и эксплуатации дорог.
Может просто СИСТЕМУ поменять и ВСЁ наладиться: - и фирмы мировые придут и воровства не будет и дороги будут служить десятилетиями, невзирая на жару и мороз.
Интересно, а как живут и строят дороги , скажем в Норвегии или в Арабских Эмиратах, куда кстати УБЕЖАЛИ многие СОЛНЦЕЛИКИЕ ??? Наверное: - за опытом строительства и эксплуатации дорог.
Может просто СИСТЕМУ поменять и ВСЁ наладиться: - и фирмы мировые придут и воровства не будет и дороги будут служить десятилетиями, невзирая на жару и мороз.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1273
Почему в Казахстане плохие дороги, ответил глава "КазАвтоЖола"
Отправлено: 07.05.22 - 15:25
Мой шурин начинал работать дорожным строителем в наших краях. Рассказывал:
"Улицу Аль-Фараби от Баймагамбетова до Майлина капитально ремонтировали кажется в 2000-м году. Прораб на объекте собирался уже на пенсию, и ему было начхать на мнение начальства. В общем, все работы делались строго по технологии. В карман он ни себе, ни начальству ничего не положил."
Все видели, что дорога там нормальная, и асфальт нужной толщины.
Выводы делайте сами.
"Улицу Аль-Фараби от Баймагамбетова до Майлина капитально ремонтировали кажется в 2000-м году. Прораб на объекте собирался уже на пенсию, и ему было начхать на мнение начальства. В общем, все работы делались строго по технологии. В карман он ни себе, ни начальству ничего не положил."
Все видели, что дорога там нормальная, и асфальт нужной толщины.
Выводы делайте сами.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.06.09
- Сообщений:
- 4782
Re: Почему в Казахстане плохие дороги, ответил глава...
Отправлено: 07.05.22 - 19:45
прочитала заголовок и почему-то в голову пришел альтернативный заголовок: Почему в КОстанае плохие дороги, ответил ХХХХ" - правда, на вписать кто ответит на этот вопрос. Хотя если найдется тот, кто ответит.
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1138
Re: Почему в Казахстане плохие дороги, ответил глава...
Отправлено: 07.05.22 - 23:38
Ну а что, вполне доходчиво описано, почему плохие дороги. Тут даже тем форумчанам кто читает ютьюб и заголовки статей, вместо них самих, щетаю всё понятно.
Не понятно что теперь делать, с этим потоком сознания.
У меня только догадка, что пора менять реношки и мереседесы на верблюдов и мелкими перебежками с одного оазиса до другого.
Как завещает Рухнама, как встарь, когда ещё заседающие в Парламенте, были детишками и писались в штанишки...
Не понятно что теперь делать, с этим потоком сознания.
У меня только догадка, что пора менять реношки и мереседесы на верблюдов и мелкими перебежками с одного оазиса до другого.
Как завещает Рухнама, как встарь, когда ещё заседающие в Парламенте, были детишками и писались в штанишки...
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