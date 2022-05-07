Re: Почему в Казахстане плохие дороги, ответил глава...

Отправлено: - 15:12

Старая песня: - помниться, лет пятнадцать назад, бывший президент тоже сетовал: - и климат у нас суровый, и территория большая, и морозы под сорок и на отопление много денег уходит.

Интересно, а как живут и строят дороги , скажем в Норвегии или в Арабских Эмиратах, куда кстати УБЕЖАЛИ многие СОЛНЦЕЛИКИЕ ??? Наверное: - за опытом строительства и эксплуатации дорог.



Может просто СИСТЕМУ поменять и ВСЁ наладиться: - и фирмы мировые придут и воровства не будет и дороги будут служить десятилетиями, невзирая на жару и мороз.