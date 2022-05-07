Прогноз на 5 дней
ясно+13°C
  • 775 мм рт.ст.
  • 24% влажность
  • ЮЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Почему в Казахстане плохие дороги, ответил глава "КазАвтоЖола"
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44186
Почему в Казахстане плохие дороги, ответил глава "КазАвтоЖола"
Отправлено: 07.05.22 - 11:49
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"У нас на севере страны температура воздуха прогревается летом до плюс 40 градусов, а зимой опускается до минус 40. И такое резкое изменение климата влияет на состояние грунта и другие вещи. Вторая причина заключается в проектировании строительства дороги", - отметил Касымбаев.
Читать новость

drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24836
Re: Почему в Казахстане плохие дороги, ответил глава...
Отправлено: 07.05.22 - 11:49
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В том, что дороги - плохие,
виновата - погода... :lol: :-o
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
351
Re: Почему в Казахстане плохие дороги, ответил глава...
Отправлено: 07.05.22 - 11:58
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Кто хочет делать - тот делает. Кто не хочет делать, тот ищет причины и оправдания".
Не я сказал, потому в кавычках.
Профайл
Т
§ ТаРо
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
52
Re: Почему в Казахстане плохие дороги, ответил глава...
Отправлено: 07.05.22 - 11:59
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может просто разогнать эту контору, нанять один раз финскую или норвежскую компанию, которые строят дороги в таком же климате. 30 лет одно и тоже - не тот климат, не тот асфальт. не тот битум и т.д.
Профайл
Odin_iz_Teh
§ Odin_iz_Teh
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.09.20
Сообщений:
112
Re: Почему в Казахстане плохие дороги, ответил глава...
Отправлено: 07.05.22 - 13:28
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пилить и откатывать меньше не пробовали?
Забыли самую главную причину ям - это шипованая резина :lol:
Профайл
olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1226
Re: Почему в Казахстане плохие дороги, ответил глава...
Отправлено: 07.05.22 - 13:30
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про откаты что-то он ни слова не сказал. А то, что сказал все и так знают уже давно.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5241
Re: Почему в Казахстане плохие дороги, ответил глава...
Отправлено: 07.05.22 - 14:26
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Трассу Атбасар -кокшетау, строили пленные немцы после войны, так вы прокатитесь по ней , она до сих пор в отличном состоянии.
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3019
Re: Почему в Казахстане плохие дороги, ответил глава...
Отправлено: 07.05.22 - 15:12
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Старая песня: - помниться, лет пятнадцать назад, бывший президент тоже сетовал: - и климат у нас суровый, и территория большая, и морозы под сорок и на отопление много денег уходит.
Интересно, а как живут и строят дороги , скажем в Норвегии или в Арабских Эмиратах, куда кстати УБЕЖАЛИ многие СОЛНЦЕЛИКИЕ ??? Наверное: - за опытом строительства и эксплуатации дорог.

Может просто СИСТЕМУ поменять и ВСЁ наладиться: - и фирмы мировые придут и воровства не будет и дороги будут служить десятилетиями, невзирая на жару и мороз.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1273
Почему в Казахстане плохие дороги, ответил глава "КазАвтоЖола"
Отправлено: 07.05.22 - 15:25
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мой шурин начинал работать дорожным строителем в наших краях. Рассказывал:
"Улицу Аль-Фараби от Баймагамбетова до Майлина капитально ремонтировали кажется в 2000-м году. Прораб на объекте собирался уже на пенсию, и ему было начхать на мнение начальства. В общем, все работы делались строго по технологии. В карман он ни себе, ни начальству ничего не положил."
Все видели, что дорога там нормальная, и асфальт нужной толщины.
Выводы делайте сами.
Профайл
Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4782
Re: Почему в Казахстане плохие дороги, ответил глава...
Отправлено: 07.05.22 - 19:45
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прочитала заголовок и почему-то в голову пришел альтернативный заголовок: Почему в КОстанае плохие дороги, ответил ХХХХ" - правда, на вписать кто ответит на этот вопрос. Хотя если найдется тот, кто ответит. 8-)
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1138
Re: Почему в Казахстане плохие дороги, ответил глава...
Отправлено: 07.05.22 - 23:38
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а что, вполне доходчиво описано, почему плохие дороги. Тут даже тем форумчанам кто читает ютьюб и заголовки статей, вместо них самих, щетаю всё понятно.
Не понятно что теперь делать, с этим потоком сознания.
У меня только догадка, что пора менять реношки и мереседесы на верблюдов и мелкими перебежками с одного оазиса до другого.
Как завещает Рухнама, как встарь, когда ещё заседающие в Парламенте, были детишками и писались в штанишки...
:-o
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 50, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 50
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS