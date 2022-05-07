Отправлено: - 23:51

Кстати, интересно, как кто относится к мнению одного из форумчан, высказанному им в пылу эмоционального экзерсиса, Что Защитники Отечества, есть убийцы, или тебе кто ими хочет быть.Есть иные мнения?Или оно одно, оно же, таки, верное и истинное!?