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≡ Всё, что нужно защитнику Отечества - Что показали на выставке военной атрибутики в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44186
Всё, что нужно защитнику Отечества - Что показали на выставке военной атрибутики в Костанае
Отправлено: 07.05.22 - 23:27
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Выставку организовали сотрудники воинской части 66976 и департамента по делам обороны Костанайской области. Кроме того, были представлены работы учеников школы технического творчества.
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1138
Re: Всё, что нужно защитнику Отечества - Что показали на...
Отправлено: 07.05.22 - 23:27
#1
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Это же те Защитники которые защищали народ Казахстана от 20000 террористов, я все правильно понимаю?
:-o
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1138
Re: Всё, что нужно защитнику Отечества - Что показали на...
Отправлено: 07.05.22 - 23:51
#2
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Кстати, интересно, как кто относится к мнению одного из форумчан, высказанному им в пылу эмоционального экзерсиса, Что Защитники Отечества, есть убийцы, или тебе кто ими хочет быть.
Есть иные мнения?
Или оно одно, оно же, таки, верное и истинное!?
:-o
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