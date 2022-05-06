Все разрешения на вырубку деревьев в Костанае за 3 года потеряли в отделе ЖКХ
Отправлено: 06.05.22 - 17:24
Предоставить разрешения на госуслугу "Вырубка деревьев" за 2019-2021 годы в отделе ЖКХ не могут в связи с их утерей и увольнением сотрудников ответственных за указанный период. В общем, как говорится, концы в воду. Читать новость
Был бы я поклонником Сталина, я б сказал: "Сталина на них нет!" ... В стране нет идеологии. Нет цели, которая объединяла бы всех, к которой стремился бы весь народ... Наличие идеологии вызывало бы чувство сопричастности к жизни страны, если не государства, чувство ответственности, желание что-то сделать и сохранить сделанное. Без идеологии ответственность можно требовать только угрозами уволить, уголовным кодексом... Воспитать ответственность нельзя. А пока вся "идейность" практически всего чиновничества заключается во фразе "А что Я с этого иметь буду?" в стране не изменится ничего. Воровать будут до последнего. Отвечать за ничегонеделание никто не будет. И на деле требовать ответственности никто не будет. Грустно...
Скептик правильно изложил саму суть проблемы сегодняшнего времени. Нет у нас идеологии. Нет патриотизма. Как его воспитывать у молодежи? на примерах коррупционных арестов? На массовых нарушениях со стороны властьимущих? молодежь либо тоже будет стремиться к подобного рода стяжательству и паразитизму или вообще отойдет от поддержки власти и никогда не встанет на защиту этого государства. Ну где тут патриотизм о котором говорил президент? Как его все таки воспитывать? если и Парад Победы вычеркнули из повестки дня. А на парадах то и можно формировать мировоззрение гражданина своей страны. Проникнуться духом великих дел и свершений наших предков. Многое упускается из правильного воспитательного процесса. Вот только это делается осознанно или по недомыслию?
Спасибо за поддержку! ... А делается это по недомыслию. К власти в стране дорвалась свора стяжателей, действующих по принципу "урвать здесь и сейчас", а том - хоть трава не расти. Если они и думают о завтрашнем дне, то только в ключе "урвём и уедем отсюда". О стране никто из них не думает. Ибо, если бы кто-то во власти думал о стране, он не стал бы играть в "многовекторность". Тех, кто "и нашим, и вашим" во всём мире "любят" только в качестве инструмента для достижения своих целей. Но не доверяют им все. ... А если бы во власти были государственники, а не стяжатели, то идеология была бы обязательно. Хоть какая-то. Монархия, социализм, "казахстанская мечта" какая-либо... в лучшем случае. В худшем - диктатура, нацизм... Правда, последние - до поры, до времени. Ибо они долго создавать что-либо не могут. Их суть - разрушение. Потому желательно обойтись без этого, хотя у нас много желающих получить именно их...
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