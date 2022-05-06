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≡ Все разрешения на вырубку деревьев в Костанае за 3 года потеряли в отделе ЖКХ
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44185
Все разрешения на вырубку деревьев в Костанае за 3 года потеряли в отделе ЖКХ
Отправлено: 06.05.22 - 17:24
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Предоставить разрешения на госуслугу "Вырубка деревьев" за 2019-2021 годы в отделе ЖКХ не могут в связи с их утерей и увольнением сотрудников ответственных за указанный период. В общем, как говорится, концы в воду.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8485
Re: Все разрешения на вырубку деревьев в Костанае за 3 года...
Отправлено: 06.05.22 - 17:24
#1
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Как мило... потеряли документы :lol:
Детский сад, ёп...ть
Я - не я и подпись не моя!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5000
Re: Все разрешения на вырубку деревьев в Костанае за 3 года...
Отправлено: 06.05.22 - 18:20
#2
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Всё как всегда вовремя !! И кто в эти сказки поверит ?Стыд и позор .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5000
Re: Все разрешения на вырубку деревьев в Костанае за 3 года...
Отправлено: 06.05.22 - 18:24
#3
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Цитата:
территории КНС №1, КНС-5А и ГКНС

Источник:
------Кстати , можно объяснить эти сокращения ?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
351
Re: Все разрешения на вырубку деревьев в Костанае за 3 года...
Отправлено: 06.05.22 - 18:34
#4
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Был бы я поклонником Сталина, я б сказал: "Сталина на них нет!"
...
В стране нет идеологии. Нет цели, которая объединяла бы всех, к которой стремился бы весь народ... Наличие идеологии вызывало бы чувство сопричастности к жизни страны, если не государства, чувство ответственности, желание что-то сделать и сохранить сделанное.
Без идеологии ответственность можно требовать только угрозами уволить, уголовным кодексом... Воспитать ответственность нельзя.
А пока вся "идейность" практически всего чиновничества заключается во фразе "А что Я с этого иметь буду?" в стране не изменится ничего.
Воровать будут до последнего. Отвечать за ничегонеделание никто не будет. И на деле требовать ответственности никто не будет.
Грустно...
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1279
Re: Все разрешения на вырубку деревьев в Костанае за 3 года...
Отправлено: 06.05.22 - 21:48
#5
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Цитата:
Гога:
Кстати , можно объяснить эти сокращения ?

Канализационные насосные станции - под номерами и городская (ГКНС).
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
123
Все разрешения на вырубку деревьев в Костанае за 3 года потеряли в отделе ЖКХ
Отправлено: 07.05.22 - 08:17
#6
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а что у нас электронный документооборот в гос. органах отменили? базу разрешительных документов тоже?
или сотрудники которые виновны в утере документов на Марс переехали?

[Исправлено: костанаец, 07.05.2022 - 08:20]
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р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
293
Re: Все разрешения на вырубку деревьев в Костанае за 3 года...
Отправлено: 07.05.22 - 08:20
#7
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Скептик правильно изложил саму суть проблемы сегодняшнего времени. Нет у нас идеологии. Нет патриотизма. Как его воспитывать у молодежи? на примерах коррупционных арестов? На массовых нарушениях со стороны властьимущих? молодежь либо тоже будет стремиться к подобного рода стяжательству и паразитизму или вообще отойдет от поддержки власти и никогда не встанет на защиту этого государства. Ну где тут патриотизм о котором говорил президент? Как его все таки воспитывать? если и Парад Победы вычеркнули из повестки дня. А на парадах то и можно формировать мировоззрение гражданина своей страны. Проникнуться духом великих дел и свершений наших предков. Многое упускается из правильного воспитательного процесса. Вот только это делается осознанно или по недомыслию?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
351
Re: Все разрешения на вырубку деревьев в Костанае за 3 года...
Отправлено: 07.05.22 - 11:55
#8
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Цитата:
рихард:
осознанно или по недомыслию?

Спасибо за поддержку!
...
А делается это по недомыслию. К власти в стране дорвалась свора стяжателей, действующих по принципу "урвать здесь и сейчас", а том - хоть трава не расти. Если они и думают о завтрашнем дне, то только в ключе "урвём и уедем отсюда". О стране никто из них не думает.
Ибо, если бы кто-то во власти думал о стране, он не стал бы играть в "многовекторность".
Тех, кто "и нашим, и вашим" во всём мире "любят" только в качестве инструмента для достижения своих целей. Но не доверяют им все.
...
А если бы во власти были государственники, а не стяжатели, то идеология была бы обязательно. Хоть какая-то. Монархия, социализм, "казахстанская мечта" какая-либо... в лучшем случае. В худшем - диктатура, нацизм...
Правда, последние - до поры, до времени. Ибо они долго создавать что-либо не могут. Их суть - разрушение. Потому желательно обойтись без этого, хотя у нас много желающих получить именно их...
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
123
Re: Все разрешения на вырубку деревьев в Костанае за 3 года...
Отправлено: 07.05.22 - 22:33
#9
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Евгений, отправьте статью в республиканские СМИ, может кто то обратит внимание на безнаказанность и безответственность местных чиновников
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12254
Re: Все разрешения на вырубку деревьев в Костанае за 3 года...
Отправлено: 07.05.22 - 23:10
#10
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Цитата:
Skeptic:
диктатура, нацизм...

Ничего себе..
Думал хоть эта то тема мирная..
Или это там как то связано с корневой системой деревьев?
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