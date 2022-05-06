Отправлено: - 11:55

рихард:

осознанно или по недомыслию?

Цитата:Спасибо за поддержку!...А делается это по недомыслию. К власти в стране дорвалась свора стяжателей, действующих по принципу "урвать здесь и сейчас", а том - хоть трава не расти. Если они и думают о завтрашнем дне, то только в ключе "урвём и уедем отсюда". О стране никто из них не думает.Ибо, если бы кто-то во власти думал о стране, он не стал бы играть в "многовекторность".Тех, кто "и нашим, и вашим" во всём мире "любят" только в качестве инструмента для достижения своих целей. Но не доверяют им все....А если бы во власти были государственники, а не стяжатели, то идеология была бы обязательно. Хоть какая-то. Монархия, социализм, "казахстанская мечта" какая-либо... в лучшем случае. В худшем - диктатура, нацизм...Правда, последние - до поры, до времени. Ибо они долго создавать что-либо не могут. Их суть - разрушение. Потому желательно обойтись без этого, хотя у нас много желающих получить именно их...