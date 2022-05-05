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≡ Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44184
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 05.05.22 - 14:36
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МИД Казахстана запустил процесс о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.
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Д
§ Дед
(Пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
8
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 07.05.22 - 20:59
#105
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Цитата:
111:
Вам попадаются?

Да.
Цитата:
111:
А это, за мусором что, тоже смотрят американцы?

Я вам привел конкретные примеры из жизни, как можно поссорить двух людей, причем самые простые, на бытовом уровне.
А вы мне про американцев)) Демагогия какая-то))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12253
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 07.05.22 - 21:15
#106
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Цитата:
Дед: вам привел конкретные примеры из жизни


Я про конкретные утверждения..

Цитата:
Skeptic:
США натравливают украинцев на русских.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12253
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 07.05.22 - 21:17
#107
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Цитата:
serg kost:
Ну а кто натравливал украинцев на русских и 10, и 30 лет назад?

Это туда же
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12253
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 07.05.22 - 21:19
#108
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Цитата:
serg kost:
Ты бы за донецких детей переживал, если бы Украина напала?

А это не знаю кому ты задаешь, но если и мне, то донецкие дети это Украинские дети..
Так же переживал, когда на Украину напали 8 лет назад..
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