Отправлено: - 21:19

serg kost:

Ты бы за донецких детей переживал, если бы Украина напала?

Цитата:А это не знаю кому ты задаешь, но если и мне, то донецкие дети это Украинские дети..Так же переживал, когда на Украину напали 8 лет назад..