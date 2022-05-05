Отправлено: - 18:14

111:

слово такое, мы то люди, как нас могут травить?

[Исправлено: serg kost, 07.05.2022 - 18:21]

Ну ка расскажи, как Россия Крым захватила.Как ВСУ сопротивлялись. Сколько там стреляли и бомбили. Про крымких партизан интересно послушать.Цитата:Кто кого травил?Вот ты разные байки и небылицы травишь на форуме. Все живы пока.А есть личности, отравленные западной пропагандой, которые хотят стравить нас в нашей стране, натравить один народ на другой.Я не слишком сложно выражаюсь? Или нужно объяснять разницу между "натравить" и "отравить"?