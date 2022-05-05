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Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
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Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 05.05.22 - 14:36
МИД Казахстана запустил процесс о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.
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Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 07.05.22 - 14:08
Ну а кто натравливал украинцев на русских и 10, и 30 лет назад?
Им же не стыдно.
До майдана на Украине делали корабли и космические ракеты, судовые двигатели и самолёты, бронетехнику и автомобили.
Куда всё делось за 8 лет?!
Сейчас кто хотел в Европу, будут жить там на пособии, и большинство из них будут счастливы.
Оставшиеся смогут с поддержуой России восстановить порушенное.
Или думаешь, неудачи в украинской экономике обошлись бы без войны?! Война всегда всё списывала. Нападение ВСУ на Донбасс было неизбежно.
Насколько Россия опередила, я не знаю. Говорят, что на считанные дни.
И что лучше? Ждать нападения, или ударить первым?
Ты бы за донецких детей переживал, если бы Украина напала?
Им же не стыдно.
До майдана на Украине делали корабли и космические ракеты, судовые двигатели и самолёты, бронетехнику и автомобили.
Куда всё делось за 8 лет?!
Сейчас кто хотел в Европу, будут жить там на пособии, и большинство из них будут счастливы.
Оставшиеся смогут с поддержуой России восстановить порушенное.
Или думаешь, неудачи в украинской экономике обошлись бы без войны?! Война всегда всё списывала. Нападение ВСУ на Донбасс было неизбежно.
Насколько Россия опередила, я не знаю. Говорят, что на считанные дни.
И что лучше? Ждать нападения, или ударить первым?
Ты бы за донецких детей переживал, если бы Украина напала?
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 07.05.22 - 14:10
Цитата:
Опередила что собственно, напасть на Донбасс в 2014 году и отобрать Крым?
Хорошо опередила, само собой..
serg kost:
Насколько Россия опередила, я не знаю. Говорят, что на считанные дни.
Насколько Россия опередила, я не знаю. Говорят, что на считанные дни.
Опередила что собственно, напасть на Донбасс в 2014 году и отобрать Крым?
Хорошо опередила, само собой..
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 07.05.22 - 16:20
Цитата:
Ну как то слово такое, мы то люди, как нас могут травить?
serg kost:
Ну а кто натравливал
Ну а кто натравливал
Ну как то слово такое, мы то люди, как нас могут травить?
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 07.05.22 - 18:14
Ну ка расскажи, как Россия Крым захватила.
Как ВСУ сопротивлялись. Сколько там стреляли и бомбили. Про крымких партизан интересно послушать.Цитата:
Кто кого травил?
Вот ты разные байки и небылицы травишь на форуме. Все живы пока.
А есть личности, отравленные западной пропагандой, которые хотят стравить нас в нашей стране, натравить один народ на другой.
Я не слишком сложно выражаюсь? Или нужно объяснять разницу между "натравить" и "отравить"?
[Исправлено: serg kost, 07.05.2022 - 18:21]
Как ВСУ сопротивлялись. Сколько там стреляли и бомбили. Про крымких партизан интересно послушать.Цитата:
111:
слово такое, мы то люди, как нас могут травить?
слово такое, мы то люди, как нас могут травить?
Кто кого травил?
Вот ты разные байки и небылицы травишь на форуме. Все живы пока.
А есть личности, отравленные западной пропагандой, которые хотят стравить нас в нашей стране, натравить один народ на другой.
Я не слишком сложно выражаюсь? Или нужно объяснять разницу между "натравить" и "отравить"?
[Исправлено: serg kost, 07.05.2022 - 18:21]
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 07.05.22 - 18:18
Цитата:
Нет, ты выражаешься насчет некоторых животных, ибо их можно травить друг на друга.
Человек, разумное существо, иди и попробуй стравить меня и моего соседа, получится?
serg kost:
натравить один народ на другой. Я не слишком сложно выражаюсь?
натравить один народ на другой. Я не слишком сложно выражаюсь?
Нет, ты выражаешься насчет некоторых животных, ибо их можно травить друг на друга.
Человек, разумное существо, иди и попробуй стравить меня и моего соседа, получится?
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 07.05.22 - 18:28
Ну я же не правительство США или Британии, чтобы кого-то стравливать в своих иньересах.
Мне наоборот лучше, чтобы соседи жили мирно.
Мне наоборот лучше, чтобы соседи жили мирно.
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 643
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 07.05.22 - 18:29
Цитата:
нет, для него донецкие дети как вьетнамские - не братского народа, а поэтому не так важны, как украинские
serg kost:
Ты бы за донецких детей переживал, если бы Украина напала?
Ты бы за донецких детей переживал, если бы Украина напала?
нет, для него донецкие дети как вьетнамские - не братского народа, а поэтому не так важны, как украинские
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 07.05.22 - 18:41
Цитата:
Расскажи, каким образом меня натравят и тебя на меня эти правительства?
Мы что, собаки?
serg kost:
Ну я же не правительство США или Британи
Ну я же не правительство США или Британи
Расскажи, каким образом меня натравят и тебя на меня эти правительства?
Мы что, собаки?
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 07.05.22 - 18:42
Цитата:
Это украинские дети.
В свое время в 2014м я был так же против нападения России на Донецк и Донбасс, то есть на Украину..
Донецк, для справки, такого государства пока еще нет
[Исправлено: 111, 07.05.2022 - 18:43]
lavprof:
донецкие дети
донецкие дети
Это украинские дети.
В свое время в 2014м я был так же против нападения России на Донецк и Донбасс, то есть на Украину..
Донецк, для справки, такого государства пока еще нет
[Исправлено: 111, 07.05.2022 - 18:43]
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 351
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 07.05.22 - 18:44
Цитата:
"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать." Поговорка такая есть мудрая.
Надо посмотреть на Украину, чтобы понять, как США натравливают украинцев на русских.
Очень доходчиво. Для думающих своей головой.
111:
Расскажи
Расскажи
"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать." Поговорка такая есть мудрая.
Надо посмотреть на Украину, чтобы понять, как США натравливают украинцев на русских.
Очень доходчиво. Для думающих своей головой.
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 07.05.22 - 18:50
Цитата:
Начинается..
Как, вот взяли украинца у нас тут, начали его травить.
Как это происходит, засунули в клетку и кричат команду Фас?
Или как то по другому?
Мне что то не попадаются натравленные украинцы, все нормальные, адекватные..
Еще раз, как США тут травит украинцев?
Skeptic:
адо посмотреть на Украину, чтобы понять, как США натравливают украинцев на русских
адо посмотреть на Украину, чтобы понять, как США натравливают украинцев на русских
Начинается..
Как, вот взяли украинца у нас тут, начали его травить.
Как это происходит, засунули в клетку и кричат команду Фас?
Или как то по другому?
Мне что то не попадаются натравленные украинцы, все нормальные, адекватные..
Еще раз, как США тут травит украинцев?
-
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