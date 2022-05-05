Прогноз на 5 дней
ясно+13°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 18% влажность
  • СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
 
 
Страница 7 из 7«1...567
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44184
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 05.05.22 - 14:36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
МИД Казахстана запустил процесс о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.
Читать новость

s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1273
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 07.05.22 - 14:08
#90
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну а кто натравливал украинцев на русских и 10, и 30 лет назад?
Им же не стыдно.
До майдана на Украине делали корабли и космические ракеты, судовые двигатели и самолёты, бронетехнику и автомобили.
Куда всё делось за 8 лет?!
Сейчас кто хотел в Европу, будут жить там на пособии, и большинство из них будут счастливы.
Оставшиеся смогут с поддержуой России восстановить порушенное.
Или думаешь, неудачи в украинской экономике обошлись бы без войны?! Война всегда всё списывала. Нападение ВСУ на Донбасс было неизбежно.
Насколько Россия опередила, я не знаю. Говорят, что на считанные дни.
И что лучше? Ждать нападения, или ударить первым?
Ты бы за донецких детей переживал, если бы Украина напала?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12241
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 07.05.22 - 14:10
#91
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Насколько Россия опередила, я не знаю. Говорят, что на считанные дни.

Опередила что собственно, напасть на Донбасс в 2014 году и отобрать Крым?
Хорошо опередила, само собой..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12241
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 07.05.22 - 16:20
#92
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Ну а кто натравливал

Ну как то слово такое, мы то люди, как нас могут травить?
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1273
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 07.05.22 - 18:14
#93
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ка расскажи, как Россия Крым захватила.
Как ВСУ сопротивлялись. Сколько там стреляли и бомбили. Про крымких партизан интересно послушать.Цитата:
111:
слово такое, мы то люди, как нас могут травить?

Кто кого травил?
Вот ты разные байки и небылицы травишь на форуме. Все живы пока.
А есть личности, отравленные западной пропагандой, которые хотят стравить нас в нашей стране, натравить один народ на другой.
Я не слишком сложно выражаюсь? Или нужно объяснять разницу между "натравить" и "отравить"?

[Исправлено: serg kost, 07.05.2022 - 18:21]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12241
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 07.05.22 - 18:18
#94
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
натравить один народ на другой. Я не слишком сложно выражаюсь?

Нет, ты выражаешься насчет некоторых животных, ибо их можно травить друг на друга.
Человек, разумное существо, иди и попробуй стравить меня и моего соседа, получится?
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1273
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 07.05.22 - 18:28
#95
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну я же не правительство США или Британии, чтобы кого-то стравливать в своих иньересах.
Мне наоборот лучше, чтобы соседи жили мирно.
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
643
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 07.05.22 - 18:29
#96
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Ты бы за донецких детей переживал, если бы Украина напала?

нет, для него донецкие дети как вьетнамские - не братского народа, а поэтому не так важны, как украинские
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12241
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 07.05.22 - 18:41
#97
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Ну я же не правительство США или Британи

Расскажи, каким образом меня натравят и тебя на меня эти правительства?
Мы что, собаки?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12241
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 07.05.22 - 18:42
#98
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
донецкие дети

Это украинские дети.
В свое время в 2014м я был так же против нападения России на Донецк и Донбасс, то есть на Украину..
Донецк, для справки, такого государства пока еще нет

[Исправлено: 111, 07.05.2022 - 18:43]
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
351
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 07.05.22 - 18:44
#99
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Расскажи

"Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать." Поговорка такая есть мудрая.
Надо посмотреть на Украину, чтобы понять, как США натравливают украинцев на русских.
Очень доходчиво. Для думающих своей головой.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12241
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 07.05.22 - 18:50
#100
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Skeptic:
адо посмотреть на Украину, чтобы понять, как США натравливают украинцев на русских

Начинается..
Как, вот взяли украинца у нас тут, начали его травить.
Как это происходит, засунули в клетку и кричат команду Фас?
Или как то по другому?
Мне что то не попадаются натравленные украинцы, все нормальные, адекватные..
Еще раз, как США тут травит украинцев?
Профайл
Страница 7 из 7«1...567
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS