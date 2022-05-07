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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 986 из 986«1...984985986
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12231
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.05.22 - 13:37
#14776
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Второе..

"Второй провал, менее очевидный - то, что в качестве символов Русской Реконкисты (давайте называть вещи своими именами) используется исключительно советская символика.
Хотя президент страны четко сказал: декоммунизация. Будто единственное, что мы можем предложить в качестве образа будущего - снова памятники Ленину и флаг СССР.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12231
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.05.22 - 13:38
#14777
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Кстати что такое за слово реконкиста?
Патриоты наверно знают и без продажной Википедии?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12231
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.05.22 - 13:40
#14778
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И третий провал: катастрофическая недооценка противника.
Нет, мы не про украинцев.
Вы же помните, что на помощь незалежной сейчас брошены лучшие силы мирового западного «пяра»? Десятки коммуникационных агентств, креативные команды трудятся в поте лица, за огромные гонорары, над образом этой самой Украины в медиапространстве.
Поэтому к ним едет Джоли, за них рвет рубашку на груди Шон Пенн, и вообще, складывается ощущение, будто весь мир против нас. Конечно, это не так: это лишь иллюзия, пиар. Медиатехнологии в действии. Единственная цель которых - заставить нас дрогнуть, начать сомневаться. Вот, чтобы не сомневаться, с кем мы на самом деле воюем, полезно будет посмотреть это видео: Заур больше не сомневается.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12231
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.05.22 - 13:49
#14779
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Бабушка..
Похожа ли она на Аню?

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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
998
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.05.22 - 14:00
#14780
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Тихо сам с собою,Тихо сам с собою Я веду беседу (сл И.Юшина муз В.Шаинского)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12231
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.05.22 - 14:11
#14781
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Ну так что с бабушкой не так?
Кто то скажет?
Она это или не она?
Сожгли ее дом россияне или нет?и почему она в Харькове, а это уже Россия, так говорит?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12231
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.05.22 - 14:16
#14782
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Постой паровоз, не стучите колеса
Кондуктор нажми на тормоза..
Я к бабушке родной с последним поклоном
Спешу показаться на глаза..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12231
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.05.22 - 14:57
#14783
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Ну и наши друзья..

"Как выяснил The Wall Street Journal, под давлением американских санкций и поставщиков китайские компании «тихо отказываются» от ведения бизнеса с Россией. Деятельность они сворачивают без каких-либо заявлений. Так, например, поступили Lenovo Group Ltd. и Xiaomi Corp.
Источники издания сообщают, что Xiaomi не поставляет смартфоны в РФ уже несколько недель, а Lenovo прекратила поставки практически сразу после 24 февраля.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12231
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.05.22 - 16:34
#14784
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Этот праздник посвящаем складской..
В России такого нет кажется
Там все в такие праздники сидят у тв и смотрят ток шоу Соловьева о спецоперации, с красными флагами, как у той бабушки Ани..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12231
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.05.22 - 16:43
#14785
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Пришел домой, а мне моя кухарка как воину кмснику пятого разряда широкого профиля готовит самые вкусные на планете манты...

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12231
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.05.22 - 16:46
#14786
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Интересно, что у россиян на 23 февраля на столе, кроме портрета Путина и буквы Зю на портрете Зеленского..
Как то надо в гости в Росию сгонять, взять горяченькую, какие цитаты Соловьева, выучить до конца, что такое спецоперация..
И..
Ты там свой..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3019
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.05.22 - 17:03
#14787
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Цитата:
111:
посвящаем складской.. В России такого нет кажется


Бывал в разных городах Казахстана, но расположенной лучше и компактной обьектов ОПТОВОЙ торговли как в Костанае, нигде не встречал. Практически в одном месте расположены все предметы быта, продуктов, одежды и прочее.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2980
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.05.22 - 17:07
#14788
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Абайка оставил замену? Но уровень русофобии пока ниже.
Пока. Активно развивается
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2059
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.05.22 - 17:20
#14789
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Цитата:
таноми52:
Абайка оставил замену?

Нет, он просто до конца не выдавился. Нужно к празднику Победы объявить на форуме призыв: "Выдави из себя абайку!"
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12231
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 07.05.22 - 17:35
#14790
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Совсем непатриотично и безо всяких ленточек, пользуясь редким выходным, меняем кран..

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