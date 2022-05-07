Отправлено: - 17:20

111:

Хотелось бы чтобы он показал мне его..

111:

Ладно то врать о том

Цитата:а что толку? Надо не только смотреть, но еще и смысл понимать. Мы то знаем, что это означает бесполезность просмотра)Цитата:пока что недостоверная инфа только с твоей стороны была)по сабжу: нормально всё будет, усидим [страна] на всех стульях