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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44184
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 09:03
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Каждому уважающему себя человеку хочется разбираться в том, что происходит в городе, стране, мире. И чем больше источников информации он использует, тем больше шансов приблизиться к объективному выводу, к трезвой оценке происходящего. Тем более что источников информации сейчас необозримое множество - от официальных заявлений до откровенных оплаченных фейков.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
642
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 17:20
#45
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Цитата:
111:
Хотелось бы чтобы он показал мне его..

а что толку? Надо не только смотреть, но еще и смысл понимать. Мы то знаем, что это означает бесполезность просмотра)
Цитата:
111:
Ладно то врать о том

пока что недостоверная инфа только с твоей стороны была)

по сабжу: нормально всё будет, усидим [страна] на всех стульях
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