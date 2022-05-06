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≡ Какие улицы перекроют из-за велопробега в честь День защитника Отечества в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44184
Какие улицы перекроют из-за велопробега в честь День защитника Отечества в Костанае
Отправлено: 06.05.22 - 19:38
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В этом году исполняется 30 лет с момента образования национальных вооруженных сил РК. В честь этого, в 10:00, 7 мая, в Костанае состоится традиционный велопробег, посвящённый Дню защитника Отечества и Дню Победы.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12231
Re: Какие улицы перекроют из-за велопробега в честь День...
Отправлено: 06.05.22 - 19:38
#1
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Надеюсь перекрытие дорог постараюсь проспать..
А потом на праздник..
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р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
293
Re: Какие улицы перекроют из-за велопробега в честь День...
Отправлено: 07.05.22 - 08:23
#2
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хотя бы в этом году постыдились устраивать такие мероприятия в честь защитников. Наших защитников самих надо защищать, они не способны для этой миссии. Январь продемонстрировал какие у нас вооруженные силы.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
823
Re: Какие улицы перекроют из-за велопробега в честь День...
Отправлено: 07.05.22 - 17:07
#3
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Какая связь между велосипедом и военной тематикой???
Они от своей "многовекторности" совсем в штаны наложили?
Капец просто.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
823
Re: Какие улицы перекроют из-за велопробега в честь День...
Отправлено: 07.05.22 - 17:09
#4
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Автопробег хотя бы по этому маршруту нельзя было сделать с вашим "ремонтом"?
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