Re: Какие улицы перекроют из-за велопробега в честь День...

Отправлено: - 08:23

хотя бы в этом году постыдились устраивать такие мероприятия в честь защитников. Наших защитников самих надо защищать, они не способны для этой миссии. Январь продемонстрировал какие у нас вооруженные силы.