Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 13:40

И третий провал: катастрофическая недооценка противника.

Нет, мы не про украинцев.

Вы же помните, что на помощь незалежной сейчас брошены лучшие силы мирового западного «пяра»? Десятки коммуникационных агентств, креативные команды трудятся в поте лица, за огромные гонорары, над образом этой самой Украины в медиапространстве.

Поэтому к ним едет Джоли, за них рвет рубашку на груди Шон Пенн, и вообще, складывается ощущение, будто весь мир против нас. Конечно, это не так: это лишь иллюзия, пиар. Медиатехнологии в действии. Единственная цель которых - заставить нас дрогнуть, начать сомневаться. Вот, чтобы не сомневаться, с кем мы на самом деле воюем, полезно будет посмотреть это видео: Заур больше не сомневается.