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≡ Дату проведения референдума озвучил Токаев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44184
Дату проведения референдума озвучил Токаев
Отправлено: 05.05.22 - 20:49
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Республиканский референдум по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию пройдет 5 июня. Указ о проведении референдума уже подписан. Об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил в своем обращении к казахстанцам.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5000
Re: Дату проведения референдума озвучил Токаев
Отправлено: 05.05.22 - 20:49
#1
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Интересно , многие ли её читали - Конституцию ?
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
823
Re: Дату проведения референдума озвучил Токаев
Отправлено: 05.05.22 - 21:58
#2
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Цитата:
Во всем прогрессивном мире Источник:

Мы видим, каков он "прогрессивный" мир
Еще и "плебсом" называет, не стесняясь :-x :-x :-x :-x :-x :-x :-x
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1133
Re: Дату проведения референдума озвучил Токаев
Отправлено: 06.05.22 - 00:21
#3
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Всё верно!
Всё правильно!
И главное по Законам!
:lol:
Вожак должен определять, когда народу следует изливать своё волеизъявления. В какую дату и время.
А в остальное время, народу можно волеизявлять свою волю, на форуме. Согласно демократичных, и что характерно, справедливых, Соглашениях.
Ведь, таки народ, есть источник власти, а Президент, всего лишь проводник оных. Озвучивая оные, чтоб народ знал, чего он делает.
:lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3019
Дату проведения референдума озвучил Токаев
Отправлено: 07.05.22 - 16:47
#4
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Основная интрига референдума, как я понял: - это о статусе бывшего президента, остальное печатное словоблудие- это шелуха, так для солидности и форсу.

Если из Конституции уберут нормы о роли и статусе бывшего президента и Закон о Елбасы отменят и в СМИ перестанут о нём упоминать: - то через пять лет о нём забудут нынешние, а будущее поколение ВООБЩЕ не будет о нём знать: - вот так и пишится история, а вы тут бестолку спорите: сколько лет казахскому ханству и кто кого завоевывал и кто под кем сидел триста лет и действительно ли Чингисхан - мой предок ??

[Исправлено: ACROS, 07.05.2022 - 16:54]
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