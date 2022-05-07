"Второй провал, менее очевидный - то, что в качестве символов Русской Реконкисты (давайте называть вещи своими именами) используется исключительно советская символика. Хотя президент страны четко сказал: декоммунизация. Будто единственное, что мы можем предложить в качестве образа будущего - снова памятники Ленину и флаг СССР.
И третий провал: катастрофическая недооценка противника. Нет, мы не про украинцев. Вы же помните, что на помощь незалежной сейчас брошены лучшие силы мирового западного «пяра»? Десятки коммуникационных агентств, креативные команды трудятся в поте лица, за огромные гонорары, над образом этой самой Украины в медиапространстве. Поэтому к ним едет Джоли, за них рвет рубашку на груди Шон Пенн, и вообще, складывается ощущение, будто весь мир против нас. Конечно, это не так: это лишь иллюзия, пиар. Медиатехнологии в действии. Единственная цель которых - заставить нас дрогнуть, начать сомневаться. Вот, чтобы не сомневаться, с кем мы на самом деле воюем, полезно будет посмотреть это видео: Заур больше не сомневается.
"Как выяснил The Wall Street Journal, под давлением американских санкций и поставщиков китайские компании «тихо отказываются» от ведения бизнеса с Россией. Деятельность они сворачивают без каких-либо заявлений. Так, например, поступили Lenovo Group Ltd. и Xiaomi Corp. Источники издания сообщают, что Xiaomi не поставляет смартфоны в РФ уже несколько недель, а Lenovo прекратила поставки практически сразу после 24 февраля.
Интересно, что у россиян на 23 февраля на столе, кроме портрета Путина и буквы Зю на портрете Зеленского.. Как то надо в гости в Росию сгонять, взять горяченькую, какие цитаты Соловьева, выучить до конца, что такое спецоперация.. И.. Ты там свой..
111: посвящаем складской.. В России такого нет кажется
Бывал в разных городах Казахстана, но расположенной лучше и компактной обьектов ОПТОВОЙ торговли как в Костанае, нигде не встречал. Практически в одном месте расположены все предметы быта, продуктов, одежды и прочее.
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать