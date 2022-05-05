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≡ Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44183
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 05.05.22 - 14:36
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МИД Казахстана запустил процесс о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.
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§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1270
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 07.05.22 - 14:08
#90
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Ну а кто натравливал украинцев на русских и 10, и 30 лет назад?
Им же не стыдно.
До майдана на Украине делали корабли и космические ракеты, судовые двигатели и самолёты, бронетехнику и автомобили.
Куда всё делось за 8 лет?!
Сейчас кто хотел в Европу, будут жить там на пособии, и большинство из них будут счастливы.
Оставшиеся смогут с поддержуой России восстановить порушенное.
Или думаешь, неудачи в украинской экономике обошлись бы без войны?! Война всегда всё списывала. Нападение ВСУ на Донбасс было неизбежно.
Насколько Россия опередила, я не знаю. Говорят, что на считанные дни.
И что лучше? Ждать нападения, или ударить первым?
Ты бы за донецких детей переживал, если бы Украина напала?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12225
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 07.05.22 - 14:10
#91
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Цитата:
serg kost:
Насколько Россия опередила, я не знаю. Говорят, что на считанные дни.

Опередила что собственно, напасть на Донбасс в 2014 году и отобрать Крым?
Хорошо опередила, само собой..
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