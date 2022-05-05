Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата

Отправлено: - 14:08

Ну а кто натравливал украинцев на русских и 10, и 30 лет назад?

Им же не стыдно.

До майдана на Украине делали корабли и космические ракеты, судовые двигатели и самолёты, бронетехнику и автомобили.

Куда всё делось за 8 лет?!

Сейчас кто хотел в Европу, будут жить там на пособии, и большинство из них будут счастливы.

Оставшиеся смогут с поддержуой России восстановить порушенное.

Или думаешь, неудачи в украинской экономике обошлись бы без войны?! Война всегда всё списывала. Нападение ВСУ на Донбасс было неизбежно.

Насколько Россия опередила, я не знаю. Говорят, что на считанные дни.

И что лучше? Ждать нападения, или ударить первым?

Ты бы за донецких детей переживал, если бы Украина напала?