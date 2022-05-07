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Каждому уважающему себя человеку хочется разбираться в том, что происходит в городе, стране, мире. И чем больше источников информации он использует, тем больше шансов приблизиться к объективному выводу, к трезвой оценке происходящего. Тем более что источников информации сейчас необозримое множество - от официальных заявлений до откровенных оплаченных фейков.