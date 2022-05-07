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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44183
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 09:03
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Каждому уважающему себя человеку хочется разбираться в том, что происходит в городе, стране, мире. И чем больше источников информации он использует, тем больше шансов приблизиться к объективному выводу, к трезвой оценке происходящего. Тем более что источников информации сейчас необозримое множество - от официальных заявлений до откровенных оплаченных фейков.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12225
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 13:50
#30
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Цитата:
lavprof:
Никто бы никого никуда не отправлял

По закону мы обязаны помогать России.
Любыми способами, как союзник.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
641
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 13:51
#31
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Цитата:
Don Julio:
маленькую букву Z, символом агрессии? Можете поделиться сим знанием?

при чем там все просто: Z - запад, V - восток, O - центр
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
641
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 13:53
#32
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Цитата:
111:
По закону мы обязаны помогать России. Любыми способами, как союзник.

чушь. Минские не читал, про ОДКБ видимо также ничего не в курсе? Силы ОДКБ используются только на территории ОДКБ, и только в случае внешней угрозы (например, 20к иностранных террористов)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12225
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 14:05
#33
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Цитата:
lavprof:
Силы ОДКБ используются только на территории ОДКБ, и толь

Ладно то врать о том, что тебе не рассказали, что там еще написано..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12225
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 14:06
#34
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Цитата:
lavprof:
Минские не читал,

Хм..
Ты читал?
Все оригиналы или только в интернете чушь?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1270
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 14:20
#35
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Цитата:
юля елиссева:
над Кремлём реет власовский триколор. Лента, которую вешали себе на грудь бойцы РОА,

Триколор, который фашисты запретили власовцам? И который власовцы подняли в Праге против фашистов?
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
485
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 14:27
#36
Комментарий проходит проверку.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
485
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 14:30
#37
Комментарий проходит проверку.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
485
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 14:35
#38
Комментарий проходит проверку.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1270
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 14:37
#39
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Цитата:
111:
Ты читал? Все оригиналы или только в интернете чушь?

Ну и что ты имеешь против Минских?
По ним Донбасс это территория Украины.
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1131
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 14:39
#40
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12225
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 14:40
#41
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Цитата:
serg kost:
Ну и что ты имеешь против Минских?

Ничего абсолютно.
Он читал Оригинал.
Хотелось бы чтобы он показал мне его..
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