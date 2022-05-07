Отправлено: - 11:06

рихард:

ы желаете победы стране в которой культивируется фашистская свастика, где национальные герои -это отпетые мрази

Цитата:А в напавшей на Украину стране вы не визите что там сейчас над Кремлём реет власовский триколор. Лента, которую вешали себе на грудь бойцы РОА, теперь на груди у каждого от мала до велика. При вторжении в Украину, всю технику размалевали эмблемой 133-й дивизии вермахта. Пропагандисты в эфире федеральных каналов заявляют что украинцев как народа вообще не существует, а врагов России уже призывают стерилизоать. Вы всё это поддерживаете?