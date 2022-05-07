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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44181
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 09:03
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Каждому уважающему себя человеку хочется разбираться в том, что происходит в городе, стране, мире. И чем больше источников информации он использует, тем больше шансов приблизиться к объективному выводу, к трезвой оценке происходящего. Тем более что источников информации сейчас необозримое множество - от официальных заявлений до откровенных оплаченных фейков.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
482
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 10:44
#15
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Цитата:
юля елиссева:
как она будет выглядеть после победы Украины

хорошая победа, в результате которой у самой территория уменьшилась более чем в два раза
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5240
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 10:48
#16
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Юленька, кто вам такой бред рассказал Так же как в годы Второй мировой войны весь мир объединился против фашизма, так и сейчас происходит
К вашему сведению весь мир объединился против России, Америка с англичанами ожидали развязки куда бы потом переметнуться
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8616
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 11:00
#17
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Цитата:
юля елиссева:
Все разумные люди в Казахстане ждут победы Украины

Кстати,надо поинтересоваться у Марика,чего больше он ждёт победы Украины или баранью ногу в чесночном соусе к ужину.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2531
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 11:01
#18
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Цитата:
сайлау курманов:
К вашему сведению весь мир объединился против России, Америка с англичанами

Вам провоцировать Булгакова о вреде чтения советских газет?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2531
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 11:06
#19
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Цитата:
рихард:
ы желаете победы стране в которой культивируется фашистская свастика, где национальные герои -это отпетые мрази

А в напавшей на Украину стране вы не визите что там сейчас над Кремлём реет власовский триколор. Лента, которую вешали себе на грудь бойцы РОА, теперь на груди у каждого от мала до велика. При вторжении в Украину, всю технику размалевали эмблемой 133-й дивизии вермахта. Пропагандисты в эфире федеральных каналов заявляют что украинцев как народа вообще не существует, а врагов России уже призывают стерилизоать. Вы всё это поддерживаете?
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Д
* Дед
(Пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
5
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 11:15
#20
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Цитата:
юля елиссева:
Китайское телевидение уже показало карту России, как она будет выглядеть после победы Украины

Это фейк
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