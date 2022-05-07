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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44181
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 09:03
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Каждому уважающему себя человеку хочется разбираться в том, что происходит в городе, стране, мире. И чем больше источников информации он использует, тем больше шансов приблизиться к объективному выводу, к трезвой оценке происходящего. Тем более что источников информации сейчас необозримое множество - от официальных заявлений до откровенных оплаченных фейков.
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р
* рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
293
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 09:03
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
статья точно в цель. Все истинная правда!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5240
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 09:39
#2
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Про референдум хотелось бы узнать мнение авторитетных экспертов, настолько ли он важен при нынешней ситуации.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2531
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 09:54
#3
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Да давно уже определились! Все разумные люди в Казахстане ждут победы Украины! Будем праздновать победу вместе с Украиной! Весь Мир с Украиной и Казахстан тоже.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2531
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 09:58
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Китайское телевидение уже показало карту России, как она будет выглядеть после победы Украины
Профайл
р
* рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
293
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 10:08
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
разумные люди ждут победу над нацистами. а не над Украиной. Наши предки были разумными -они и победили фашистов. А вот мы сплоховали и позволили этим тварям расплодиться по миру. Поэтому разумные люди теперь делают то что мы прошляпали
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5240
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 10:18
#6
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Китайцы перестали писать на своём, перешли на латиницу, может хватит врать
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2531
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 10:20
#7
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Цитата:
рихард:
разумные люди ждут победу над нацистами. а не над Украиной.

разумные люди во всём мире понимают, что нацисты сейчас пришли к власти в России. Так же как в годы Второй мировой войны весь мир объединился против фашизма, так и сейчас происходит. Даже легендарная программа Ленд-лиза заработала. Как Советский союз в своё время, был на передовой в борьбе с нацизмом,так теперь и Украина борется с теми же самыми фашистами. Весь мир ей в этой войне помогает.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
482
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 10:25
#8
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Цитата:
юля елиссева:
Да давно уже определились!

особенно с сашей грей на аве
[img]https://x3vid.com/i30969122/Sasha?source=gallery-2[/img]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8616
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 10:26
#9
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Цитата:
юля елиссева:
Все разумные люди в Казахстане ждут победы Украины!

Ну не знаю даже,я вот например жду когда доллар ещё упадёт,но что то мне подсказывает,что чем лучше будут дела у России и хуже у Американцев на Украине ,тем быстрее зелённый будет падать.
Ещё газон новый посеял из клевера,жду когда взойдёт.
Знакомые на 7 месяце ребёнка ждут,надо будет поинтересоваться у них, чего больше они ждут, появление на свет первенца или победы Украины.

[Исправлено: Добринцофф, 07.05.2022 - 10:57]
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
996
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 10:31
#10
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Читая комментарии некоторых пользователей не перестаю удивляться - почему они до сих пор среди нормальных людей?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8616
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 10:31
#11
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Цитата:
юля елиссева:
Даже легендарная программа Ленд-лиза заработала.

Конечно заработала,разве капиталисты когда нибудь делали что то бесплатно?
Россия только в 2006 расчиталась за "помощь"союзничков во время второй мировой,а Украина всю жизнь будет рассчитываться,за весь утиль который сейчас туда с запада сплавляют.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8616
Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 10:38
#12
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Цитата:
юля елиссева:
Китайское телевидение уже показало карту России, как она будет выглядеть после победы

А почему такая несправедливость,победила Украина,а Челябинск и Самара будут территорией Казахстана?
Украина сейчас за Казахстан воюет,или эту карту пьяный китаец нарисовал?
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
482
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 10:40
#13
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Цитата:
юля елиссева:
Китайское телевидение уже показало карту России,

ну да, ну да
Латвийский депутат-неонацист представил карту раздела России
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р
* рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
293
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Многовекторность еще аукнется...
Отправлено: 07.05.22 - 10:42
#14
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Вы желаете победы стране в которой культивируется фашистская свастика, где национальные герои -это отпетые мрази -Бандера и ему подобные, где сносятся памятники советским воинам и оскверняются могилы ветеранов войны, где процветает расизм. Если вы желаете этой стране победить, то вы желаете и у нас такое постороение общества. Стало быть и вы являетесь приверженцем фашизма
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