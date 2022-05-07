Отправлено: - 10:20

рихард:

разумные люди ждут победу над нацистами. а не над Украиной.

Цитата:разумные люди во всём мире понимают, что нацисты сейчас пришли к власти в России. Так же как в годы Второй мировой войны весь мир объединился против фашизма, так и сейчас происходит. Даже легендарная программа Ленд-лиза заработала. Как Советский союз в своё время, был на передовой в борьбе с нацизмом,так теперь и Украина борется с теми же самыми фашистами. Весь мир ей в этой войне помогает.