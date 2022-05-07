Каждому уважающему себя человеку хочется разбираться в том, что происходит в городе, стране, мире. И чем больше источников информации он использует, тем больше шансов приблизиться к объективному выводу, к трезвой оценке происходящего. Тем более что источников информации сейчас необозримое множество - от официальных заявлений до откровенных оплаченных фейков. Читать новость
разумные люди ждут победу над нацистами. а не над Украиной. Наши предки были разумными -они и победили фашистов. А вот мы сплоховали и позволили этим тварям расплодиться по миру. Поэтому разумные люди теперь делают то что мы прошляпали
рихард: разумные люди ждут победу над нацистами. а не над Украиной.
разумные люди во всём мире понимают, что нацисты сейчас пришли к власти в России. Так же как в годы Второй мировой войны весь мир объединился против фашизма, так и сейчас происходит. Даже легендарная программа Ленд-лиза заработала. Как Советский союз в своё время, был на передовой в борьбе с нацизмом,так теперь и Украина борется с теми же самыми фашистами. Весь мир ей в этой войне помогает.
юля елиссева: Все разумные люди в Казахстане ждут победы Украины!
Ну не знаю даже,я вот например жду когда доллар ещё упадёт,но что то мне подсказывает,что чем лучше будут дела у России и хуже у Американцев на Украине ,тем быстрее зелённый будет падать. Ещё газон новый посеял из клевера,жду когда взойдёт. Знакомые на 7 месяце ребёнка ждут,надо будет поинтересоваться у них, чего больше они ждут, появление на свет первенца или победы Украины.
юля елиссева: Даже легендарная программа Ленд-лиза заработала.
Конечно заработала,разве капиталисты когда нибудь делали что то бесплатно? Россия только в 2006 расчиталась за "помощь"союзничков во время второй мировой,а Украина всю жизнь будет рассчитываться,за весь утиль который сейчас туда с запада сплавляют.
Вы желаете победы стране в которой культивируется фашистская свастика, где национальные герои -это отпетые мрази -Бандера и ему подобные, где сносятся памятники советским воинам и оскверняются могилы ветеранов войны, где процветает расизм. Если вы желаете этой стране победить, то вы желаете и у нас такое постороение общества. Стало быть и вы являетесь приверженцем фашизма
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