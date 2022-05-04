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«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
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Я робот(Пользователи)
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«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 12:45
Рисунки в виде сердца и мамы с ребенком в желто-синих цветах государственного флага Украины появились на гаражах, расположенных за домом № 105 по ул. Тауелсиздик. Местные жители рассказали, что видели граффити, но кто рисовал, не знают.
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Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 05.05.22 - 22:07
Цитата:
а "я был я знаю", утверждает что в России он был и еще что то про какой то там "гыр гыр"
Цитата:
да, так и есть Вы правы и я полностью согласен
Нурбанчик:
Статья 10 1. Государственными языками Республики Крым являются русский, украинский и крымско-татарский языки.
Статья 10 1. Государственными языками Республики Крым являются русский, украинский и крымско-татарский языки.
а "я был я знаю", утверждает что в России он был и еще что то про какой то там "гыр гыр"
Цитата:
Гога:
---Абсолютно согласен .Имел ввиду что минимум два языка .
---Абсолютно согласен .Имел ввиду что минимум два языка .
да, так и есть Вы правы и я полностью согласен
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 22:18
Цитата:
Это все разные страны и народы объеденные зачем-то в одну страну и которым навязали изучение не нужного им русского языка
Попробуй в Рязани заговори в маршрутке по телефону на казахском
Цыканье и недовольные взгляды это ещё минимум
Максимум тебя выкинут из маршрутки
Вон как в Омске татарку избили за её "гыр гыр" по телефону
Но и это главное но
Если вас больше трёх и вы дагестанцы и будете гыркать в маршрутке вам никто слова не скажет)))) и все мы понимаем почему)
Кушмурунец23: О какой России Вы в своем комментарии пишите? Где Вы там бывали? В Дагестане или Чечне? А может в Казани как вы пишете: "гыр гыр"? Осетия или Калмыкия, ЯкутияЛюди учившиеся по Лживым советским учебникам все не поймут что никакой связи между Чечней и Якутией Дагестаном и Татарстаном нет
Это все разные страны и народы объеденные зачем-то в одну страну и которым навязали изучение не нужного им русского языка
Попробуй в Рязани заговори в маршрутке по телефону на казахском
Цыканье и недовольные взгляды это ещё минимум
Максимум тебя выкинут из маршрутки
Вон как в Омске татарку избили за её "гыр гыр" по телефону
Но и это главное но
Если вас больше трёх и вы дагестанцы и будете гыркать в маршрутке вам никто слова не скажет)))) и все мы понимаем почему)
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 22:20
Почему в России нет второго гос языка на федеральном уровне
К примеру украинского или татарского?
Чтобы татарин или украинец в любой части России мог разговаривать на своем языке
Дискреминация
К примеру украинского или татарского?
Чтобы татарин или украинец в любой части России мог разговаривать на своем языке
Дискреминация
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 07.05.22 - 00:35
Горловская Мадонна!
Кровавое воскресенье в Горловке 27 июля 2014 года,
когда украинские войска с особой жестокостью обстреляли город из градов.
Тогда украинская армия обстреляла Горловку с РСЗО «Град», обстреляла с особой жестокостью, снаряды ложились по всему городу.
Погибли 22 человека, включая двоих детей, были ранены десятки мирных жителей. Именно тогда погибли молодая мама Кристина вместе со своей 10-месячной дочерью Кирой.
Весь мир потрясла фотография - две русоволосые головки прижались друг к другу, зеленая трава и кровь на ней кажутся нереально яркими.
Кристину назвали Горловской Мадонной. А еще там за 8 лет ... Аллея Ангелов!
[Исправлено: Кушмурунец23, 07.05.2022 - 00:39]
Кровавое воскресенье в Горловке 27 июля 2014 года,
когда украинские войска с особой жестокостью обстреляли город из градов.
Тогда украинская армия обстреляла Горловку с РСЗО «Град», обстреляла с особой жестокостью, снаряды ложились по всему городу.
Погибли 22 человека, включая двоих детей, были ранены десятки мирных жителей. Именно тогда погибли молодая мама Кристина вместе со своей 10-месячной дочерью Кирой.
Весь мир потрясла фотография - две русоволосые головки прижались друг к другу, зеленая трава и кровь на ней кажутся нереально яркими.
Кристину назвали Горловской Мадонной. А еще там за 8 лет ... Аллея Ангелов!
[Исправлено: Кушмурунец23, 07.05.2022 - 00:39]
l
(Полноправные пользователи)
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Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 07.05.22 - 02:44
Цитата:
Государственные языки в республиках Российской Федерации[править | править код]Названия городов на языках народов Российской Федерацииабазинский язык (Карачаево-Черкесия).адыгейский язык (Адыгея).алтайский язык (Республика Алтай).башкирский язык (Башкортостан).бурятский язык (Бурятия).ингушский язык (Ингушетия).кабардино-черкесский язык (Кабардино-Балкария (в конституции республики назван кабардинским языком), Карачаево-Черкесия (в конституции республики назван черкесским языком)).калмыцкий язык (Калмыкия).карачаево-балкарский язык (Кабардино-Балкария (в конституции республики назван балкарским языком), Карачаево-Черкесия (в конституции республики назван карачаевским языком)).коми язык (Республика Коми).крымско-татарский язык (Республика Крым[2])[3].марийский язык (Марий Эл).мокшанский язык (Мордовия).ногайский язык (Карачаево-Черкесия).осетинский язык (Северная Осетия — Алания).татарский язык (Татарстан).тувинский язык (Тыва).удмуртский язык (Удмуртия).украинский язык (Республика Крым[2])[3].хакасский язык (Хакасия).чеченский язык (Чечня).чувашский язык (Чувашия).эрзянский язык (Мордовия).якутский язык (Саха (Якутия)).языки Дагестана. По Конституции Республики Дагестан государственными на территории республики являются русский язык и все языки народов Дагестана[4]. К письменным языкам Дагестана относятся аварский, агульский, азербайджанский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, ногайский, рутульский, табасаранский, татский, цахурский и чеченский языки.Языки с официальным статусом[править | править код]бурятский язык (Агинский Бурятский округ Забайкальского края). Бурятский язык может использоваться наряду с русским согласно уставу края[5].вепсский (Республика Карелия). Может использоваться органами местного самоуправления[6].долганский (Саха (Якутия)). Признаётся местным официальным языком в местах проживания этого народа и используется наравне с государственными[7].казахский (Республика Алтай). Используется в официальных сферах общения в местах компактного проживания его носителей[8].карельский (Республика Карелия). Может использоваться органами местного самоуправления[6].коми-пермяцкий (Коми-Пермяцкий округ Пермского края). Может использоваться в официальных сферах общения[9].мансийский (Ханты-Мансийский АО — Югра). Обеспечивается право на использование языков коренных малочисленных народов в официальном делопроизводстве[10].ненецкийНенецкий АО. Признаётся официальным в местах проживания ненцев (с января 2013 года)[11].Ханты-Мансийский АО. Обеспечивается право на использование языков коренных малочисленных народов в официальном делопроизводстве[10].Ямало-Ненецкий АО. Может использоваться в официальном делопроизводстве в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера[12].селькупский (Ямало-Ненецкий АО). Может использоваться в официальном делопроизводстве в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера[12].чукотский (Саха (Якутия)). Признаётся местным официальным языком в местах проживания этого народа и используется наравне с государственными[7].финский (Республика Карелия). Может использоваться органами местного самоуправления[6].хантыйскийХанты-Мансийский АО. Обеспечивается право на использование языков коренных малочисленных народов в официальном делопроизводстве[10].Ямало-Ненецкий АО. Может использоваться в официальном делопроизводстве в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера[12].эвенкийский (Саха (Якутия)). Признаётся местным официальным языком в местах проживания этого народа и используется наравне с государственными[7].эвенский (Саха (Якутия)). Признаётся местным официальным языком в местах проживания этого народа и используется наравне с государственными[7].юкагирский (Саха (Якутия)). Признаётся местным официальным языком в местах проживания этого народа и используется наравне с государственными[7]. Официальный статус языков национальных меньшинств (без их перечисления) в местах их компактного проживания установлен также законодательством республик Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Хакасия и Чукотского АО.
abaika95:
Государственные языки в республиках Российской Федерации[править | править код]Названия городов на языках народов Российской Федерацииабазинский язык (Карачаево-Черкесия).адыгейский язык (Адыгея).алтайский язык (Республика Алтай).башкирский язык (Башкортостан).бурятский язык (Бурятия).ингушский язык (Ингушетия).кабардино-черкесский язык (Кабардино-Балкария (в конституции республики назван кабардинским языком), Карачаево-Черкесия (в конституции республики назван черкесским языком)).калмыцкий язык (Калмыкия).карачаево-балкарский язык (Кабардино-Балкария (в конституции республики назван балкарским языком), Карачаево-Черкесия (в конституции республики назван карачаевским языком)).коми язык (Республика Коми).крымско-татарский язык (Республика Крым[2])[3].марийский язык (Марий Эл).мокшанский язык (Мордовия).ногайский язык (Карачаево-Черкесия).осетинский язык (Северная Осетия — Алания).татарский язык (Татарстан).тувинский язык (Тыва).удмуртский язык (Удмуртия).украинский язык (Республика Крым[2])[3].хакасский язык (Хакасия).чеченский язык (Чечня).чувашский язык (Чувашия).эрзянский язык (Мордовия).якутский язык (Саха (Якутия)).языки Дагестана. По Конституции Республики Дагестан государственными на территории республики являются русский язык и все языки народов Дагестана[4]. К письменным языкам Дагестана относятся аварский, агульский, азербайджанский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, ногайский, рутульский, табасаранский, татский, цахурский и чеченский языки.Языки с официальным статусом[править | править код]бурятский язык (Агинский Бурятский округ Забайкальского края). Бурятский язык может использоваться наряду с русским согласно уставу края[5].вепсский (Республика Карелия). Может использоваться органами местного самоуправления[6].долганский (Саха (Якутия)). Признаётся местным официальным языком в местах проживания этого народа и используется наравне с государственными[7].казахский (Республика Алтай). Используется в официальных сферах общения в местах компактного проживания его носителей[8].карельский (Республика Карелия). Может использоваться органами местного самоуправления[6].коми-пермяцкий (Коми-Пермяцкий округ Пермского края). Может использоваться в официальных сферах общения[9].мансийский (Ханты-Мансийский АО — Югра). Обеспечивается право на использование языков коренных малочисленных народов в официальном делопроизводстве[10].ненецкийНенецкий АО. Признаётся официальным в местах проживания ненцев (с января 2013 года)[11].Ханты-Мансийский АО. Обеспечивается право на использование языков коренных малочисленных народов в официальном делопроизводстве[10].Ямало-Ненецкий АО. Может использоваться в официальном делопроизводстве в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера[12].селькупский (Ямало-Ненецкий АО). Может использоваться в официальном делопроизводстве в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера[12].чукотский (Саха (Якутия)). Признаётся местным официальным языком в местах проживания этого народа и используется наравне с государственными[7].финский (Республика Карелия). Может использоваться органами местного самоуправления[6].хантыйскийХанты-Мансийский АО. Обеспечивается право на использование языков коренных малочисленных народов в официальном делопроизводстве[10].Ямало-Ненецкий АО. Может использоваться в официальном делопроизводстве в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера[12].эвенкийский (Саха (Якутия)). Признаётся местным официальным языком в местах проживания этого народа и используется наравне с государственными[7].эвенский (Саха (Якутия)). Признаётся местным официальным языком в местах проживания этого народа и используется наравне с государственными[7].юкагирский (Саха (Якутия)). Признаётся местным официальным языком в местах проживания этого народа и используется наравне с государственными[7]. Официальный статус языков национальных меньшинств (без их перечисления) в местах их компактного проживания установлен также законодательством республик Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Хакасия и Чукотского АО.
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