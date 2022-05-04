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≡ «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44180
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 04.05.22 - 12:45
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Рисунки в виде сердца и мамы с ребенком в желто-синих цветах государственного флага Украины появились на гаражах, расположенных за домом № 105 по ул. Тауелсиздик. Местные жители рассказали, что видели граффити, но кто рисовал, не знают.
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
537
Re: «Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в...
Отправлено: 05.05.22 - 22:07
#135
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Цитата:
Нурбанчик:
Статья 10 1. Государственными языками Республики Крым являются русский, украинский и крымско-татарский языки.

а "я был я знаю", утверждает что в России он был и еще что то про какой то там "гыр гыр"
Цитата:
Гога:
---Абсолютно согласен .Имел ввиду что минимум два языка .

да, так и есть Вы правы и я полностью согласен
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12369
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 22:18
#136
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Цитата:
Кушмурунец23: О какой России Вы в своем комментарии пишите? Где Вы там бывали? В Дагестане или Чечне? А может в Казани как вы пишете: "гыр гыр"? Осетия или Калмыкия, Якутия
Люди учившиеся по Лживым советским учебникам все не поймут что никакой связи между Чечней и Якутией Дагестаном и Татарстаном нет
Это все разные страны и народы объеденные зачем-то в одну страну и которым навязали изучение не нужного им русского языка
Попробуй в Рязани заговори в маршрутке по телефону на казахском
Цыканье и недовольные взгляды это ещё минимум
Максимум тебя выкинут из маршрутки
​ Вон как в Омске татарку избили за её "гыр гыр" по телефону
Но и это главное но
Если вас больше трёх и вы дагестанцы и будете гыркать в маршрутке вам никто слова не скажет)))) и все мы понимаем почему)
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12369
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 05.05.22 - 22:20
#137
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Почему в России нет второго гос языка на федеральном уровне
К примеру украинского или татарского?
Чтобы татарин или украинец в любой части России мог разговаривать на своем языке
Дискреминация
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
537
«Мама, а мы тоже умрем?» - Антивоенные граффити появились в центре Костаная
Отправлено: 07.05.22 - 00:35
#138
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Горловская Мадонна!
Кровавое воскресенье в Горловке 27 июля 2014 года,
когда украинские войска с особой жестокостью обстреляли город из градов.
Тогда украинская армия обстреляла Горловку с РСЗО «Град», обстреляла с особой жестокостью, снаряды ложились по всему городу.
Погибли 22 человека, включая двоих детей, были ранены десятки мирных жителей. Именно тогда погибли молодая мама Кристина вместе со своей 10-месячной дочерью Кирой.
Весь мир потрясла фотография - две русоволосые головки прижались друг к другу, зеленая трава и кровь на ней кажутся нереально яркими.
Кристину назвали Горловской Мадонной. А еще там за 8 лет ... Аллея Ангелов!

[Исправлено: Кушмурунец23, 07.05.2022 - 00:39]
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