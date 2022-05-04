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Кушмурунец23: О какой России Вы в своем комментарии пишите? Где Вы там бывали? В Дагестане или Чечне? А может в Казани как вы пишете: "гыр гыр"? Осетия или Калмыкия, Якутия

Цитата:Люди учившиеся по Лживым советским учебникам все не поймут что никакой связи между Чечней и Якутией Дагестаном и Татарстаном нетЭто все разные страны и народы объеденные зачем-то в одну страну и которым навязали изучение не нужного им русского языкаПопробуй в Рязани заговори в маршрутке по телефону на казахскомЦыканье и недовольные взгляды это ещё минимумМаксимум тебя выкинут из маршрутки​ Вон как в Омске татарку избили за её "гыр гыр" по телефонуНо и это главное ноЕсли вас больше трёх и вы дагестанцы и будете гыркать в маршрутке вам никто слова не скажет)))) и все мы понимаем почему)