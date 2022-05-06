Re: Костанайский спортсмен трижды поднимался на пьедестал...

Отправлено: - 00:22

Спасибо Автору Сергею БИРКЛЕ

Спасибо за тренера Юрия Крупского, спасибо что упомянули про Кушмурунскую школу по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу! Да, это школа. Юра Крупский почти 30 лет в бараке при СШ№121 директор Валентин Алексеевич Тимофеев. Развал Союза и нищета, какой там спорт жрать у некоторых было нечего. Юра на своем энтузиазме бесплатно собирал детей и тренировал. Наша Екатерина Крюкова, а она наша Кушмурунка в дальнейшем одна из лучших в мире. И не только она, Это Жадра, Лена... девочки которые как минимум были неоднократными чемпионками Казахстана. А потом тяжелая атлетика и тоже сначала ребята а потом девушки школьницы с 12 - 13 лет и результаты. А ведь Юра без какого то спортивного образования, на том чему его когда то учили в Кушмурунском подвале ветераны Серебряков, Олещенко и т.д. Народный тренер, это уже потом его пригласили тренером в ДЮСШ. Благодаря ему в спортзале "Сункар" существуют почти все снаряды для тяжелой атлетике. За свои и вскладчину, спонсоры и родители детей руководители предприятий помогали. К сожалению сейчас без него практически все остановилось. Два Юрия: Юрий Крупский и Юрий Дикуха тренер по греко - римской борьбе. Это целая эпоха для Кушмуруна. Вернее это фигуры для Костанайской области и даже страны. Недавний турнир по греко римской борьбе в Кушмуруне более 200 спортсменов из различных городов Казахстана от г.Шимкент до Кустаная, даже несколько ребятишек из Челябинска. Вот как то так спасибо!