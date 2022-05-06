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≡ Костанайский спортсмен трижды поднимался на пьедестал чемпионата мира по тяжелой атлетике среди юниоров
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44180
Костанайский спортсмен трижды поднимался на пьедестал чемпионата мира по тяжелой атлетике среди юниоров
Отправлено: 06.05.22 - 12:15
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В Ираклионе прошли соревнования среди мужчин в весовой категории до 73 кг, в которой Казахстан представляли два спортсмена: мастера спорта международного класса Алексей Чуркин из Костаная и Петр Хребтов из Алматы.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
636
Re: Костанайский спортсмен трижды поднимался на пьедестал...
Отправлено: 06.05.22 - 12:15
#1
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красавчики! все шансы стать золотыми чемпионами) успехов!
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
537
Re: Костанайский спортсмен трижды поднимался на пьедестал...
Отправлено: 07.05.22 - 00:22
#2
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Спасибо Автору Сергею БИРКЛЕ
Спасибо за тренера Юрия Крупского, спасибо что упомянули про Кушмурунскую школу по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу! Да, это школа. Юра Крупский почти 30 лет в бараке при СШ№121 директор Валентин Алексеевич Тимофеев. Развал Союза и нищета, какой там спорт жрать у некоторых было нечего. Юра на своем энтузиазме бесплатно собирал детей и тренировал. Наша Екатерина Крюкова, а она наша Кушмурунка в дальнейшем одна из лучших в мире. И не только она, Это Жадра, Лена... девочки которые как минимум были неоднократными чемпионками Казахстана. А потом тяжелая атлетика и тоже сначала ребята а потом девушки школьницы с 12 - 13 лет и результаты. А ведь Юра без какого то спортивного образования, на том чему его когда то учили в Кушмурунском подвале ветераны Серебряков, Олещенко и т.д. Народный тренер, это уже потом его пригласили тренером в ДЮСШ. Благодаря ему в спортзале "Сункар" существуют почти все снаряды для тяжелой атлетике. За свои и вскладчину, спонсоры и родители детей руководители предприятий помогали. К сожалению сейчас без него практически все остановилось. Два Юрия: Юрий Крупский и Юрий Дикуха тренер по греко - римской борьбе. Это целая эпоха для Кушмуруна. Вернее это фигуры для Костанайской области и даже страны. Недавний турнир по греко римской борьбе в Кушмуруне более 200 спортсменов из различных городов Казахстана от г.Шимкент до Кустаная, даже несколько ребятишек из Челябинска. Вот как то так спасибо!
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