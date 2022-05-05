Прогноз на 5 дней
ясно+1°C
  • 770 мм рт.ст.
  • 47% влажность
  • С-СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Помощь ветеранам важнее проведения парада – Минтруда
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44180
Помощь ветеранам важнее проведения парада – Минтруда
Отправлено: 05.05.22 - 15:02
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В праздничные дни по всей стране пройдут торжественные мероприятия, которые призваны воспитывать чувство патриотизма у молодёжи, отметили в Минтруда.
Читать новость

lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
636
Re: Помощь ветеранам важнее проведения парада – Минтруда
Отправлено: 06.05.22 - 16:49
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Don Julio:
Чото вспомнилась

600 млн тенге хочет потратить акимат
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1266
Помощь ветеранам важнее проведения парада – Минтруда
Отправлено: 06.05.22 - 17:18
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А может умерли как мой дед, получивший два ранения, переболевший туберкулезом? Вам лишь бы поиздеваться .

Из моей родни, живущей в России и Белоруссии, в среднем все живут на 5-10 лет дольше, чем мои другие родственники, жившие в Казахстане. За редким исключением.
Среди людей без вредных привычек ( а это не только алкоголь и курение, но и ожирение), эта разница минимальна.
Наверное, не только климат влияет, но и медицина, и отсутствие зелени в городах, может ещё какие причины

[Исправлено: serg kost, 06.05.2022 - 17:19]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12204
Помощь ветеранам важнее проведения парада – Минтруда
Отправлено: 06.05.22 - 17:42
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Наверное, не только климат влияет, но и медицина, и отсутствие зелени в городах, может ещё какие причины

Это говорит о том, что в советское время получали больше украинцы, белоруссы и европейская часть России..
Мой дед умер в 1988м.
Разумеется, жил в степях камышнинского района..
Какая зелень..
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1266
Помощь ветеранам важнее проведения парада – Минтруда
Отправлено: 06.05.22 - 21:15
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Это говорит о том, что в советское время получали больше украинцы, белоруссы и европейская часть России..

В советское время все получали одинаково.
Мой отец, инвалид СА, в 1958 году приехал на Целину из Панфилова.
Каждый год давали бесплатную, или за 10% от стоимости путёвку в санаторий на лечение.
Также и казахстанским родственникам, кто постарше и успел повоевать.
Но уже 30 лет прошло после СССР. И в России до сих пор живы более 60 000 участников ВОВ. А в Казахстане менее тысячи.
Да и послевоенные граждане в среднем дольше живут в РФ и РБ, чем здесь.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12204
Помощь ветеранам важнее проведения парада – Минтруда
Отправлено: 06.05.22 - 23:39
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, тут надо подумать почему

[Исправлено: 111, 06.05.2022 - 23:39]
Профайл
Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2175
Помощь ветеранам важнее проведения парада – Минтруда
Отправлено: 07.05.22 - 00:04
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Это говорит о том, что в советское время получали больше украинцы, белоруссы и европейская часть России..

В зарплатах в Казахской ССР было понятие " казахстанские", а это значило что в Казахской ССР к утвержденным окладам добавлялся повышающий коэффициент, в сравнении к окладам в РСФСР или той же Белорусской ССР, так что 111, снова вы мимо, хватит может уже басни свои травить на сайте, что зарплата в Казахской ССР была меньше, только не надо начинать сравнивать с северными зарплатами.

[Исправлено: Нурбанчик, 07.05.2022 - 00:05]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12204
Помощь ветеранам важнее проведения парада – Минтруда
Отправлено: 07.05.22 - 00:27
#36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
хватит может уже басни свои травить на сайте, что зарплата в Казахской ССР была меньше

Хм..
Повтори, где я это говорил или опять врать начинаешь?
У моего деда не было зарплаты, с чего ты взял, что он работал при мне?
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS