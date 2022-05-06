Отправлено: - 21:29

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Немного о веселом..

"3 мая владелец екатеринбургского бара «Огонек» опубликовал в сторис фото посетителя. У того на футболке во всю спину была нарисована буква Z — символ военной спецоперации РФ на Украине. Кексин спросил у подписчиков: «Плюнуть в коктейль?» и устроил голосование.



Цитата:Типичное поведение бандерлога. Неудивительно, что откликнулись в основном такие же подонки-тихушники. Но даже среди этих двух с половиной проголосовавших мерзавцев, подписчиков этого дебила, один оказался на ступень выше своих соплеменников гамадрилов и не стал опускаться на их паскудный уровень.Но гнуснее всего выглядит в этой ситуации тот беспозвоночный слизняк, который посчитал "веселой" эту новость (скорее всего выдуманную недоразвитым мозгом конкурента). Ну и тот, кто распространяет такие мерзости, воспринимая себя группой поддержки типичного ничтожества, способного лишь на такие исподтишковые шакальи поступки.