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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5000
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 20:20
#14746
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Цитата:
111:
восторгаешься их словами..

----Таки это вроде Сократ сказал . И он про Америку не знал ничего .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12204
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 20:23
#14747
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Цитата:
Гога:
Наверное , как с твоими ощущениями ??

Питие помогает быть раскованным и смелым в некоторых интимных моментах..
А тут больше трезвость нужна, чтобы быть на форуме раскованным и не быть похожим ни на одного из вас..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12204
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 20:24
#14748
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Цитата:
Гога:
Таки это вроде Сократ сказал

Нет, ты указал на Бэнжамина..
Имя то какое...
Бэээнжамин...
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
995
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 20:27
#14749
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Тут, кроме как знаменитой фразой Лаврова иначе и не скажешь))))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12204
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 20:29
#14750
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Сократ мне друг, но истина дороже..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12204
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 20:32
#14751
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Между прочим Сократ жил в недружественной Ойропе..
Может ли он полезен быть росиянам сейчас, кончно нет..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12204
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 20:36
#14752
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Приходите в мой флуд, мои двери открыты
Буду песни вам петь и вином угощать...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12204
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 20:39
#14753
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Как сегодня хорошо, спокойно тут..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
636
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 20:51
#14754
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Цитата:
гражданин СССР:
Тут, кроме как знаменитой фразой Лаврова иначе и не скажешь))))

:lol: :lol: :lol: солидарен)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2057
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 21:29
#14755
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Цитата:
111:
Немного о веселом..
"3 мая владелец екатеринбургского бара «Огонек» опубликовал в сторис фото посетителя. У того на футболке во всю спину была нарисована буква Z — символ военной спецоперации РФ на Украине. Кексин спросил у подписчиков: «Плюнуть в коктейль?» и устроил голосование.

Типичное поведение бандерлога. Неудивительно, что откликнулись в основном такие же подонки-тихушники. Но даже среди этих двух с половиной проголосовавших мерзавцев, подписчиков этого дебила, один оказался на ступень выше своих соплеменников гамадрилов и не стал опускаться на их паскудный уровень.

Но гнуснее всего выглядит в этой ситуации тот беспозвоночный слизняк, который посчитал "веселой" эту новость (скорее всего выдуманную недоразвитым мозгом конкурента). Ну и тот, кто распространяет такие мерзости, воспринимая себя группой поддержки типичного ничтожества, способного лишь на такие исподтишковые шакальи поступки.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
636
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 23:00
#14756
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70-67, Тобол повел в серии за 3 место) чуть не упустили победу в последней четверти, выиграв предыдущие три, но все закончилось нашей победой)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12204
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 23:41
#14757
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Ну вот мы и дома
Костанай это наш город!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12204
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 23:42
#14758
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Цитата:
Маркс:
Типичное поведение бандерлога.

Российского гражданина..
Ну прикололся..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2057
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 23:48
#14759
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Цитата:
111:
Российского гражданина..
Ну прикололся..

Такие "гражданины" не имеют национальности. Это транснациональные отбросы. У нас в стране их тоже полно. Даже на этом форуме встречаются экземпляры.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12204
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 23:50
#14760
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Лукашенко..
Просто офигевает от затянувшейся войны..
Дал уже кому то интервью на эту тему..
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