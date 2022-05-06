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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5000
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 20:20
Цитата:
----Таки это вроде Сократ сказал . И он про Америку не знал ничего .
111:
восторгаешься их словами..
восторгаешься их словами..
----Таки это вроде Сократ сказал . И он про Америку не знал ничего .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 20:23
Цитата:
Питие помогает быть раскованным и смелым в некоторых интимных моментах..
А тут больше трезвость нужна, чтобы быть на форуме раскованным и не быть похожим ни на одного из вас..
Гога:
Наверное , как с твоими ощущениями ??
Наверное , как с твоими ощущениями ??
Питие помогает быть раскованным и смелым в некоторых интимных моментах..
А тут больше трезвость нужна, чтобы быть на форуме раскованным и не быть похожим ни на одного из вас..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 20:24
Цитата:
Нет, ты указал на Бэнжамина..
Имя то какое...
Бэээнжамин...
Гога:
Таки это вроде Сократ сказал
Таки это вроде Сократ сказал
Нет, ты указал на Бэнжамина..
Имя то какое...
Бэээнжамин...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 995
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 20:27
Тут, кроме как знаменитой фразой Лаврова иначе и не скажешь))))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 20:29
Сократ мне друг, но истина дороже..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 20:32
Между прочим Сократ жил в недружественной Ойропе..
Может ли он полезен быть росиянам сейчас, кончно нет..
Может ли он полезен быть росиянам сейчас, кончно нет..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 20:36
Приходите в мой флуд, мои двери открыты
Буду песни вам петь и вином угощать...
Буду песни вам петь и вином угощать...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 20:39
Как сегодня хорошо, спокойно тут..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 20:51
Цитата:
солидарен)
гражданин СССР:
Тут, кроме как знаменитой фразой Лаврова иначе и не скажешь))))
Тут, кроме как знаменитой фразой Лаврова иначе и не скажешь))))
солидарен)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 21:29
Цитата:
Типичное поведение бандерлога. Неудивительно, что откликнулись в основном такие же подонки-тихушники. Но даже среди этих двух с половиной проголосовавших мерзавцев, подписчиков этого дебила, один оказался на ступень выше своих соплеменников гамадрилов и не стал опускаться на их паскудный уровень.
Но гнуснее всего выглядит в этой ситуации тот беспозвоночный слизняк, который посчитал "веселой" эту новость (скорее всего выдуманную недоразвитым мозгом конкурента). Ну и тот, кто распространяет такие мерзости, воспринимая себя группой поддержки типичного ничтожества, способного лишь на такие исподтишковые шакальи поступки.
111:
Немного о веселом..
"3 мая владелец екатеринбургского бара «Огонек» опубликовал в сторис фото посетителя. У того на футболке во всю спину была нарисована буква Z — символ военной спецоперации РФ на Украине. Кексин спросил у подписчиков: «Плюнуть в коктейль?» и устроил голосование.
Немного о веселом..
"3 мая владелец екатеринбургского бара «Огонек» опубликовал в сторис фото посетителя. У того на футболке во всю спину была нарисована буква Z — символ военной спецоперации РФ на Украине. Кексин спросил у подписчиков: «Плюнуть в коктейль?» и устроил голосование.
Типичное поведение бандерлога. Неудивительно, что откликнулись в основном такие же подонки-тихушники. Но даже среди этих двух с половиной проголосовавших мерзавцев, подписчиков этого дебила, один оказался на ступень выше своих соплеменников гамадрилов и не стал опускаться на их паскудный уровень.
Но гнуснее всего выглядит в этой ситуации тот беспозвоночный слизняк, который посчитал "веселой" эту новость (скорее всего выдуманную недоразвитым мозгом конкурента). Ну и тот, кто распространяет такие мерзости, воспринимая себя группой поддержки типичного ничтожества, способного лишь на такие исподтишковые шакальи поступки.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 23:00
70-67, Тобол повел в серии за 3 место) чуть не упустили победу в последней четверти, выиграв предыдущие три, но все закончилось нашей победой)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 23:41
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 23:42
Цитата:
Российского гражданина..
Ну прикололся..
Маркс:
Типичное поведение бандерлога.
Типичное поведение бандерлога.
Российского гражданина..
Ну прикололся..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 23:48
Цитата:
Такие "гражданины" не имеют национальности. Это транснациональные отбросы. У нас в стране их тоже полно. Даже на этом форуме встречаются экземпляры.
111:
Российского гражданина..
Ну прикололся..
Российского гражданина..
Ну прикололся..
Такие "гражданины" не имеют национальности. Это транснациональные отбросы. У нас в стране их тоже полно. Даже на этом форуме встречаются экземпляры.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 23:50
Лукашенко..
Просто офигевает от затянувшейся войны..
Дал уже кому то интервью на эту тему..
Просто офигевает от затянувшейся войны..
Дал уже кому то интервью на эту тему..
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