Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44180
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 05.05.22 - 14:36
МИД Казахстана запустил процесс о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.
Читать новость
Читать новость
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 20:06
Цитата:
Смысл из завоёванных рубежей уходить, Киев окружали, ушли. Из населенных пунктов Черниговской и Сумской области ушли, объяснили жестом доброй воли. Выше же отмечал отступили, первоначально в первой фазе было понятно, что 200 000 войск недостаточно. При наступлении перевес должен быть минимум от 3 до 5. Перегруппировались и вторую фазу начали со 100 000 контингентом. Эксперты отмечают, что поэтому не продвигаются.
Посмотрим, если не ошибаюсь британская разведка отмечает, что хотят объявить мобилизацию. При этом Д.Песков отрицает это.
serg kost:
Какие населённые пункты ВСУ взяли с боем? В Гостомель, Бучу и десятки других они вошли, когда армия РФ сама ушла оттуда.
Какие населённые пункты ВСУ взяли с боем? В Гостомель, Бучу и десятки других они вошли, когда армия РФ сама ушла оттуда.
Смысл из завоёванных рубежей уходить, Киев окружали, ушли. Из населенных пунктов Черниговской и Сумской области ушли, объяснили жестом доброй воли. Выше же отмечал отступили, первоначально в первой фазе было понятно, что 200 000 войск недостаточно. При наступлении перевес должен быть минимум от 3 до 5. Перегруппировались и вторую фазу начали со 100 000 контингентом. Эксперты отмечают, что поэтому не продвигаются.
Посмотрим, если не ошибаюсь британская разведка отмечает, что хотят объявить мобилизацию. При этом Д.Песков отрицает это.
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 21:03
Цитата:
Мутно всё это.Цитата:
Двухмиллионный Киев никто и не собирался брать двадцатитысячной группировкой. Тупо не хватит сил даже для контроля.
Оттянули войска ВСУ от других участков, это и было целью под Киевом.Цитата:
Берегут своих солдат.
Любое наступление увеличивает потери наступающих.
Любые артобстрелы и бомбёжки увеличивают потери тех, кто под снарядами-бомбами.
Да и куда спешить? Западные санкции больше по Европе бьют, чем по России.
111: Путин уже быстро извинился."По словам израильского премьера Беннета". Ну и перепечатки в СМИ с его же слов. Свидетелей не было, разговор шёл по телефону. Пресс-слуба Кремля об этом ни слова. Хотя о других темах переговоров пишет.
Мутно всё это.Цитата:
Kairat stayer:
Киев окружали, ушли. Из населенных пунктов Черниговской и Сумской области ушли
Киев окружали, ушли. Из населенных пунктов Черниговской и Сумской области ушли
Двухмиллионный Киев никто и не собирался брать двадцатитысячной группировкой. Тупо не хватит сил даже для контроля.
Оттянули войска ВСУ от других участков, это и было целью под Киевом.Цитата:
Kairat stayer:
Эксперты отмечают, что поэтому не продвигаются.
Эксперты отмечают, что поэтому не продвигаются.
Берегут своих солдат.
Любое наступление увеличивает потери наступающих.
Любые артобстрелы и бомбёжки увеличивают потери тех, кто под снарядами-бомбами.
Да и куда спешить? Западные санкции больше по Европе бьют, чем по России.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 636
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 06.05.22 - 21:38
Цитата:
есть мнение, что сказанного в ходе разговора на другие озвученные темы, оказалось достаточно, чтобы считать инцидент исчерпанным, ибо Израилю видимо важнее хорошие отношения с РФ)
serg kost:
Мутно всё это
Мутно всё это
есть мнение, что сказанного в ходе разговора на другие озвученные темы, оказалось достаточно, чтобы считать инцидент исчерпанным, ибо Израилю видимо важнее хорошие отношения с РФ)
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 22:25
Цитата:
Тут не соглашусь, одним из основных целей была денацификация руководства, правительства страны, для этого было необходимо захватить обитателей Банковой.
serg kost:
Черниговской и Сумской области ушли Двухмиллионный Киев никто и не собирался брать двадцатитысячной группировкой. Тупо не хватит сил даже для контроля. Оттянули войска ВСУ от других участков, это и было целью под Киевом
Черниговской и Сумской области ушли Двухмиллионный Киев никто и не собирался брать двадцатитысячной группировкой. Тупо не хватит сил даже для контроля. Оттянули войска ВСУ от других участков, это и было целью под Киевом
Тут не соглашусь, одним из основных целей была денацификация руководства, правительства страны, для этого было необходимо захватить обитателей Банковой.
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 22:28
Цитата:
Ясно, несколько месяцев тому назад ты говорил, что Запад без удобрений пропадёт.
serg kost:
Да и куда спешить? Западные санкции больше по Европе бьют, чем по России.
Да и куда спешить? Западные санкции больше по Европе бьют, чем по России.
Ясно, несколько месяцев тому назад ты говорил, что Запад без удобрений пропадёт.
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 22:30
Недавно на Ютуб канале Майкла Наки, очередная сводка с Русланом Левиевым вышла, кого интересует можно посмотреть.
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 22:41
Цитата:
Не правительства, а населения.Цитата:
Не несколько месяцев, а несколько дней назад я говорил про удобрения.
И что, уже урожай собрали? Хватит на всех покушать? Или сейчас только продолжают сеять с недостатком удобрений?
Kairat stayer:
одним из основных целей была денацификация руководства, правительства страны
одним из основных целей была денацификация руководства, правительства страны
Не правительства, а населения.Цитата:
Kairat stayer:
несколько месяцев тому назад ты говорил, что Запад без удобрений пропадёт.
несколько месяцев тому назад ты говорил, что Запад без удобрений пропадёт.
Не несколько месяцев, а несколько дней назад я говорил про удобрения.
И что, уже урожай собрали? Хватит на всех покушать? Или сейчас только продолжают сеять с недостатком удобрений?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 06.10.16
- Сообщений:
- 1911
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 22:42
Цитата:
Лавров о Гитлере сказал, что: есть такая информация, не берусь утверждать, что верная.
Цитата:
Извинился Путин? Ты лично слышал? Или ОБС?
Не верь всему,что нынче пишут.
Kairat stayer:
Лавров о Гитлере сказал, что: есть такая информация, не берусь утверждать, что верная.
Цитата:
111:
Извинился Путин? Ты лично слышал? Или ОБС?
Не верь всему,что нынче пишут.
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 22:55
Цитата:
Руководители не на Марсе живут, также относятся к населению.
serg kost:
Не правительства, а населения
Не правительства, а населения
Руководители не на Марсе живут, также относятся к населению.
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 22:57
Цитата:
У меня память очень хорошая, точно несколько месяцев прошло.
serg kost:
Не несколько месяцев, а несколько дней назад я говорил про удобрения.
Не несколько месяцев, а несколько дней назад я говорил про удобрения.
У меня память очень хорошая, точно несколько месяцев прошло.
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 23:23
Цитата:
"Население не на Марсе живёт, также относится к руководителям".
Говоришь, так не бывает? И руководители это часть населения?
Ну так я про население и писал. Что не так?
Цитата:
Цитата:
И снова за рыбу гроши. Урожай уже собрали? Сколько фермеры в ЕС в этом году купили и внесли в почву удобрений? И как это сказалось на урожае нынешнего года?
Kairat stayer:
Руководители не на Марсе живут, также относятся к населению.
Руководители не на Марсе живут, также относятся к населению.
"Население не на Марсе живёт, также относится к руководителям".
Говоришь, так не бывает? И руководители это часть населения?
Ну так я про население и писал. Что не так?
Цитата:
Kairat stayer:
У меня память очень хорошая, точно несколько месяцев прошло.
У меня память очень хорошая, точно несколько месяцев прошло.
Цитата:
Евры есть, а за них не продают ни газ, ни нефть, а скоро и удобрения с металлами, и зерно с маслом. Источник:
И снова за рыбу гроши. Урожай уже собрали? Сколько фермеры в ЕС в этом году купили и внесли в почву удобрений? И как это сказалось на урожае нынешнего года?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 40
|Зарегистрированные пользователи: serg kost
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать