Отправлено: - 20:06

serg kost:

Какие населённые пункты ВСУ взяли с боем? В Гостомель, Бучу и десятки других они вошли, когда армия РФ сама ушла оттуда.

Цитата:Смысл из завоёванных рубежей уходить, Киев окружали, ушли. Из населенных пунктов Черниговской и Сумской области ушли, объяснили жестом доброй воли. Выше же отмечал отступили, первоначально в первой фазе было понятно, что 200 000 войск недостаточно. При наступлении перевес должен быть минимум от 3 до 5. Перегруппировались и вторую фазу начали со 100 000 контингентом. Эксперты отмечают, что поэтому не продвигаются.Посмотрим, если не ошибаюсь британская разведка отмечает, что хотят объявить мобилизацию. При этом Д.Песков отрицает это.