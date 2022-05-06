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Все разрешения на вырубку деревьев в Костанае за 3 года потеряли в отделе ЖКХ
Все разрешения на вырубку деревьев в Костанае за 3 года потеряли в отделе ЖКХ
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