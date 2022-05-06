Re: Все разрешения на вырубку деревьев в Костанае за 3 года...

Отправлено: - 18:34

Был бы я поклонником Сталина, я б сказал: "Сталина на них нет!"

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В стране нет идеологии. Нет цели, которая объединяла бы всех, к которой стремился бы весь народ... Наличие идеологии вызывало бы чувство сопричастности к жизни страны, если не государства, чувство ответственности, желание что-то сделать и сохранить сделанное.

Без идеологии ответственность можно требовать только угрозами уволить, уголовным кодексом... Воспитать ответственность нельзя.

А пока вся "идейность" практически всего чиновничества заключается во фразе "А что Я с этого иметь буду?" в стране не изменится ничего.

Воровать будут до последнего. Отвечать за ничегонеделание никто не будет. И на деле требовать ответственности никто не будет.

Грустно...