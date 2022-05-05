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≡ Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44180
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 05.05.22 - 14:36
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МИД Казахстана запустил процесс о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2906
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 20:06
#75
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Цитата:
serg kost:
Какие населённые пункты ВСУ взяли с боем? В Гостомель, Бучу и десятки других они вошли, когда армия РФ сама ушла оттуда.


Смысл из завоёванных рубежей уходить, Киев окружали, ушли. Из населенных пунктов Черниговской и Сумской области ушли, объяснили жестом доброй воли. Выше же отмечал отступили, первоначально в первой фазе было понятно, что 200 000 войск недостаточно. При наступлении перевес должен быть минимум от 3 до 5. Перегруппировались и вторую фазу начали со 100 000 контингентом. Эксперты отмечают, что поэтому не продвигаются.

Посмотрим, если не ошибаюсь британская разведка отмечает, что хотят объявить мобилизацию. При этом Д.Песков отрицает это.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1266
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 21:03
#76
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Цитата:
111: Путин уже быстро извинился.
"По словам израильского премьера Беннета". Ну и перепечатки в СМИ с его же слов. Свидетелей не было, разговор шёл по телефону. Пресс-слуба Кремля об этом ни слова. Хотя о других темах переговоров пишет.
Мутно всё это.Цитата:
Kairat stayer:
Киев окружали, ушли. Из населенных пунктов Черниговской и Сумской области ушли

Двухмиллионный Киев никто и не собирался брать двадцатитысячной группировкой. Тупо не хватит сил даже для контроля.
Оттянули войска ВСУ от других участков, это и было целью под Киевом.Цитата:
Kairat stayer:
Эксперты отмечают, что поэтому не продвигаются.

Берегут своих солдат.
Любое наступление увеличивает потери наступающих.
Любые артобстрелы и бомбёжки увеличивают потери тех, кто под снарядами-бомбами.
Да и куда спешить? Западные санкции больше по Европе бьют, чем по России.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
636
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 06.05.22 - 21:38
#77
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Цитата:
serg kost:
Мутно всё это

есть мнение, что сказанного в ходе разговора на другие озвученные темы, оказалось достаточно, чтобы считать инцидент исчерпанным, ибо Израилю видимо важнее хорошие отношения с РФ)
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2906
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 22:25
#78
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Цитата:
serg kost:
Черниговской и Сумской области ушли Двухмиллионный Киев никто и не собирался брать двадцатитысячной группировкой. Тупо не хватит сил даже для контроля. Оттянули войска ВСУ от других участков, это и было целью под Киевом


Тут не соглашусь, одним из основных целей была денацификация руководства, правительства страны, для этого было необходимо захватить обитателей Банковой.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2906
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 22:28
#79
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Цитата:
serg kost:
Да и куда спешить? Западные санкции больше по Европе бьют, чем по России.


Ясно, несколько месяцев тому назад ты говорил, что Запад без удобрений пропадёт.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2906
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 22:30
#80
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Недавно на Ютуб канале Майкла Наки, очередная сводка с Русланом Левиевым вышла, кого интересует можно посмотреть.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1266
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 22:41
#81
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Цитата:
Kairat stayer:
одним из основных целей была денацификация руководства, правительства страны

Не правительства, а населения.Цитата:
Kairat stayer:
несколько месяцев тому назад ты говорил, что Запад без удобрений пропадёт.

Не несколько месяцев, а несколько дней назад я говорил про удобрения.
И что, уже урожай собрали? Хватит на всех покушать? Или сейчас только продолжают сеять с недостатком удобрений?
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1911
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 22:42
#82
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Цитата:
Kairat stayer:

Лавров о Гитлере сказал, что: есть такая информация, не берусь утверждать, что верная.
Цитата:
111:

Извинился Путин? Ты лично слышал? Или ОБС?
Не верь всему,что нынче пишут.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2906
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 22:55
#83
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Цитата:
serg kost:
Не правительства, а населения


Руководители не на Марсе живут, также относятся к населению.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2906
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 22:57
#84
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Цитата:
serg kost:
Не несколько месяцев, а несколько дней назад я говорил про удобрения.


У меня память очень хорошая, точно несколько месяцев прошло.
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1266
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 23:23
#85
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Цитата:
Kairat stayer:
Руководители не на Марсе живут, также относятся к населению.

"Население не на Марсе живёт, также относится к руководителям".
Говоришь, так не бывает? И руководители это часть населения?
Ну так я про население и писал. Что не так?
Цитата:
Kairat stayer:
У меня память очень хорошая, точно несколько месяцев прошло.

Цитата:
Евры есть, а за них не продают ни газ, ни нефть, а скоро и удобрения с металлами, и зерно с маслом. Источник:

И снова за рыбу гроши. Урожай уже собрали? Сколько фермеры в ЕС в этом году купили и внесли в почву удобрений? И как это сказалось на урожае нынешнего года?
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