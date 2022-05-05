Отправлено: - 17:18

111:

А может умерли как мой дед, получивший два ранения, переболевший туберкулезом? Вам лишь бы поиздеваться .

[Исправлено: serg kost, 06.05.2022 - 17:19]

Цитата:Из моей родни, живущей в России и Белоруссии, в среднем все живут на 5-10 лет дольше, чем мои другие родственники, жившие в Казахстане. За редким исключением.Среди людей без вредных привычек ( а это не только алкоголь и курение, но и ожирение), эта разница минимальна.Наверное, не только климат влияет, но и медицина, и отсутствие зелени в городах, может ещё какие причины