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≡ Все разрешения на вырубку деревьев в Костанае за 3 года потеряли в отделе ЖКХ
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44178
Все разрешения на вырубку деревьев в Костанае за 3 года потеряли в отделе ЖКХ
Отправлено: 06.05.22 - 17:24
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Предоставить разрешения на госуслугу "Вырубка деревьев" за 2019-2021 годы в отделе ЖКХ не могут в связи с их утерей и увольнением сотрудников ответственных за указанный период. В общем, как говорится, концы в воду.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8485
Re: Все разрешения на вырубку деревьев в Костанае за 3 года...
Отправлено: 06.05.22 - 17:24
#1
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Как мило... потеряли документы :lol:
Детский сад, ёп...ть
Я - не я и подпись не моя!
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4988
Re: Все разрешения на вырубку деревьев в Костанае за 3 года...
Отправлено: 06.05.22 - 18:20
#2
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Всё как всегда вовремя !! И кто в эти сказки поверит ?Стыд и позор .
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4988
Re: Все разрешения на вырубку деревьев в Костанае за 3 года...
Отправлено: 06.05.22 - 18:24
#3
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Цитата:
территории КНС №1, КНС-5А и ГКНС

Источник:
------Кстати , можно объяснить эти сокращения ?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
345
Re: Все разрешения на вырубку деревьев в Костанае за 3 года...
Отправлено: 06.05.22 - 18:34
#4
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Был бы я поклонником Сталина, я б сказал: "Сталина на них нет!"
...
В стране нет идеологии. Нет цели, которая объединяла бы всех, к которой стремился бы весь народ... Наличие идеологии вызывало бы чувство сопричастности к жизни страны, если не государства, чувство ответственности, желание что-то сделать и сохранить сделанное.
Без идеологии ответственность можно требовать только угрозами уволить, уголовным кодексом... Воспитать ответственность нельзя.
А пока вся "идейность" практически всего чиновничества заключается во фразе "А что Я с этого иметь буду?" в стране не изменится ничего.
Воровать будут до последнего. Отвечать за ничегонеделание никто не будет. И на деле требовать ответственности никто не будет.
Грустно...
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