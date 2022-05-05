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≡ Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44178
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 05.05.22 - 14:36
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МИД Казахстана запустил процесс о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2899
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 15:17
#60
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Цитата:
гражданин СССР:
Серый Волк - Иисус Христос?


Ну не Иисус конечно, даже не Апостол, но он нас учить как жить, рекомендует отмечает где чёрное и белое. Ему же видней со стороны, проживает в РФ.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
994
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 15:19
#61
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Цитата:
Kairat stayer:

:lol: :lol: :lol:
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1910
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 15:21
#62
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Цитата:
Kairat stayer:

Вчера смотрел одного такого,"адекватного" воена, он говорил, что пленных они брать не будут...от первого лица было заявление.
Их там компашка подобралась на видео.
Половина, если не все в социальных сетях отметились фотками с символикой, и специфическими жестами...а так, да, адекватные до мурашек.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
994
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 15:26
#63
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Цитата:
Горожанин_kst:
а так, да, адекватные до мурашек.

Их там нет - это пропаганда)))))
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2899
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 15:41
#64
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Цитата:
Горожанин_kst:
Адекватные, только нацисты. Среди нацистов и интеллектуалы и аристократы, всякие были. Слова Зеленского "Они такие, какие они есть". И адекватность их в известных пределах.


Пусть будут такими, какие они есть. Чё далеко заходить, недавно Лавров заявил что возможно у Гитлера были еврейские корнии.т.д. Реакция Израиля была молниеносной, вызвали посла высказали протест и страна от нейтрального статуса перешла в союзники Украины. Теперь собирается поставлять высокотехнологичное вооружение.

Зачем на ровном месте врагов наживать и целые народы против себя настраивать?
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Д
§ Дед
(Пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
4
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 06.05.22 - 15:48
#65
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Интересны слова некоторых наших националистов, что в случае вторжения РФ в РК, за РК впишутся все мусульманские страны и Китай.
Насколько обоснованы такие заявления, как думаете?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12170
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 15:54
#66
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Цитата:
Kairat stayer:
недавно Лавров заявил

Путин уже быстро извинился.
Такого врага как Израиль, лучше не наживать.
Тут сразу потерей Сирии все обернется в три секунды.
Об нацификации и еще чего то на Украине придется забыть.
Это вам не США..
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Д
§ Дед
(Пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
4
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 06.05.22 - 15:55
#67
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Вообще, я считаю что Казахстан должен на государственном уровне закрепить в конституции нейтралитет и попробовать сделать азиатскую Швейцарию. Наше географическое и геополитическое положение к этому распологает.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12170
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 15:56
#68
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Цитата:
Дед:
некоторых наших националистов,

У них должны быть имена.
Иначе это пустая клевета.
Хорошо бы их назвать.

[Исправлено: 111, 06.05.2022 - 15:58]
Профайл
Д
§ Дед
(Пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
4
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 16:30
#69
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Я имел ввиду вот эти слова.

Насчет националистов, может неправильно выразился. Суть вопроса не в этом. Меня интересует сам факт возможности, того что за РК впишутся Китай и мусульманские страны.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12170
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 16:34
#70
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Цитата:
Дед:
нейтралитет

Пока мы прямые союзники России, мы обязаны как союзники ей помогать.
Никакого нейтралитета быть не может.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
626
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 06.05.22 - 16:41
#71
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Цитата:
Kairat stayer:
страна от нейтрального статуса перешла в союзники Украины

в каком месте? Этому есть подтверждения?)
Профайл
Д
§ Дед
(Пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
4
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 16:49
#72
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Цитата:
111:

Имелась ввиду не текущая ситуация, а что в будущем РК будет оставаться в стороне от любого конфликта, как Швейцария.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1262
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 17:27
#73
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Цитата:
Kairat stayer:
Десант в Гостомеле, высадились, а закрепится не смогли

Какие населённые пункты ВСУ взяли с боем?
В Гостомель, Бучу и десятки других они вошли, когда армия РФ сама ушла оттуда.
Профайл
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