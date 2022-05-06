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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 980 из 981«1...978979980981»
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12166
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 14:18
#14686
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О как, Израиль вынудил извинится Путина о том, что Гитлер был евреем..
Выходит Лавров неуч по истории?

[Исправлено: 111, 06.05.2022 - 14:19]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2979
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 14:21
#14687
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Друг Гога, наткнулась в сети на совет: "Никогда не играйте в "шахматы" с "голубем" Он разбросает фигуры, нагадит на доску и полетит рассказывать всем, как вас уделал!"
Может, пригодится?
Да и не только Вам...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12166
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 14:59
#14688
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О необходимом..

"Казахстан в связи с геополитической нестабильностью в мире должен быть готов к защите своего суверенитета и территориальной целостности, отметил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, а также классных чинов.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12166
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 15:39
#14689
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Цитата:
таноми52:
наткнулась в сети на совет

Хм..
А я вот за советом в сеть никогда не лезу..
Хотя не знаю, если б был переходный возраст, может бы и залез..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4983
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 16:23
#14690
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Цитата:
111:
Надо считать самому.

---Ты сам считаешь ? Столбиком ?- Ну а у меня нет причин не доверять счетчику редакции .Цитата:
111:
кто вас научил перечить начальству!

----А где тут начальство ?? :-x
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12166
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 16:32
#14691
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Цитата:
Гога:
где тут начальство ??

Оглянись!
Оно перед тобой!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4983
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 16:35
#14692
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Цитата:
111:
Оглянись! Оно перед тобой!

----Сам -то понял , что напИсал ?? Так где он --- сзади или спереди ??
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12166
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 16:38
#14693
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Цитата:
Гога:
Так где он --- сзади или спереди ??



Неизвестно где начальник. Неизвестно есть ли он. Он в голове у каждого. Ему верят. Это его второе «я». Если ты попытаешься уничтожить его, чтобы спасти людей, они уничтожат тебя, чтобы спасти его.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
626
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 16:39
#14694
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Цитата:
111:
Израиль вынудил извинится Путина о том

а есть текст извинений?)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4983
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 16:45
#14695
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Цитата:
111:
Неизвестно где начальник. Неизвестно есть ли он. Он в голове у каждого. Ему верят. Это его второе «я». Если ты попытаешься уничтожить его, чтобы спасти людей, они уничтожат тебя, чтобы спасти его.

----Сам придумал ??
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
994
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 16:49
#14696
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Мишка тут же впал в экстаз —После литры выпитой — В.Высоцкий)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12166
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 16:50
#14697
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Цитата:
lavprof:
есть текст извинений?)

Конечно, я оставил его Натаньяху
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12166
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 16:51
#14698
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Цитата:
Гога:
Сам придумал ??

Да, для фильма Гаю, который Ричи..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
626
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 16:55
#14699
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Цитата:
111:
я оставил его

разок уже с Шахназаровым оплошность то вышла)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4983
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 17:00
#14700
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Цитата:
111:
Натаньяху

----А зачем они пенсионЭру ??
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