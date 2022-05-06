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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 14:18
О как, Израиль вынудил извинится Путина о том, что Гитлер был евреем..
Выходит Лавров неуч по истории?
[Исправлено: 111, 06.05.2022 - 14:19]
Выходит Лавров неуч по истории?
[Исправлено: 111, 06.05.2022 - 14:19]
(Полноправные пользователи)
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Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 14:21
Друг Гога, наткнулась в сети на совет: "Никогда не играйте в "шахматы" с "голубем" Он разбросает фигуры, нагадит на доску и полетит рассказывать всем, как вас уделал!"
Может, пригодится?
Да и не только Вам...
Может, пригодится?
Да и не только Вам...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 14:59
О необходимом..
"Казахстан в связи с геополитической нестабильностью в мире должен быть готов к защите своего суверенитета и территориальной целостности, отметил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, а также классных чинов.
"Казахстан в связи с геополитической нестабильностью в мире должен быть готов к защите своего суверенитета и территориальной целостности, отметил президент страны Касым-Жомарт Токаев во время церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, а также классных чинов.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 15:39
Цитата:
Хм..
А я вот за советом в сеть никогда не лезу..
Хотя не знаю, если б был переходный возраст, может бы и залез..
таноми52:
наткнулась в сети на совет
наткнулась в сети на совет
Хм..
А я вот за советом в сеть никогда не лезу..
Хотя не знаю, если б был переходный возраст, может бы и залез..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 16:23
Цитата:
---Ты сам считаешь ? Столбиком ?- Ну а у меня нет причин не доверять счетчику редакции .Цитата:
----А где тут начальство ??
111:
Надо считать самому.
Надо считать самому.
---Ты сам считаешь ? Столбиком ?- Ну а у меня нет причин не доверять счетчику редакции .Цитата:
111:
кто вас научил перечить начальству!
кто вас научил перечить начальству!
----А где тут начальство ??
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 16:32
Цитата:
Оглянись!
Оно перед тобой!
Гога:
где тут начальство ??
где тут начальство ??
Оглянись!
Оно перед тобой!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 16:35
Цитата:
----Сам -то понял , что напИсал ?? Так где он --- сзади или спереди ??
111:
Оглянись! Оно перед тобой!
Оглянись! Оно перед тобой!
----Сам -то понял , что напИсал ?? Так где он --- сзади или спереди ??
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 16:38
Цитата:
Неизвестно где начальник. Неизвестно есть ли он. Он в голове у каждого. Ему верят. Это его второе «я». Если ты попытаешься уничтожить его, чтобы спасти людей, они уничтожат тебя, чтобы спасти его.
Гога:
Так где он --- сзади или спереди ??
Так где он --- сзади или спереди ??
Неизвестно где начальник. Неизвестно есть ли он. Он в голове у каждого. Ему верят. Это его второе «я». Если ты попытаешься уничтожить его, чтобы спасти людей, они уничтожат тебя, чтобы спасти его.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 16:39
Цитата:
а есть текст извинений?)
111:
Израиль вынудил извинится Путина о том
Израиль вынудил извинится Путина о том
а есть текст извинений?)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 16:45
Цитата:
----Сам придумал ??
111:
Неизвестно где начальник. Неизвестно есть ли он. Он в голове у каждого. Ему верят. Это его второе «я». Если ты попытаешься уничтожить его, чтобы спасти людей, они уничтожат тебя, чтобы спасти его.
Неизвестно где начальник. Неизвестно есть ли он. Он в голове у каждого. Ему верят. Это его второе «я». Если ты попытаешься уничтожить его, чтобы спасти людей, они уничтожат тебя, чтобы спасти его.
----Сам придумал ??
(Полноправные пользователи)
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- 994
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 16:49
Мишка тут же впал в экстаз —После литры выпитой — В.Высоцкий)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 16:50
Цитата:
Конечно, я оставил его Натаньяху
lavprof:
есть текст извинений?)
есть текст извинений?)
Конечно, я оставил его Натаньяху
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 16:51
Цитата:
Да, для фильма Гаю, который Ричи..
Гога:
Сам придумал ??
Сам придумал ??
Да, для фильма Гаю, который Ричи..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 16:55
Цитата:
разок уже с Шахназаровым оплошность то вышла)
111:
я оставил его
я оставил его
разок уже с Шахназаровым оплошность то вышла)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 06.05.22 - 17:00
Цитата:
----А зачем они пенсионЭру ??
111:
Натаньяху
Натаньяху
----А зачем они пенсионЭру ??
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