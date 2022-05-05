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≡ Помощь ветеранам важнее проведения парада – Минтруда
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44177
Помощь ветеранам важнее проведения парада – Минтруда
Отправлено: 05.05.22 - 15:02
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В праздничные дни по всей стране пройдут торжественные мероприятия, которые призваны воспитывать чувство патриотизма у молодёжи, отметили в Минтруда.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
626
Re: Помощь ветеранам важнее проведения парада – Минтруда
Отправлено: 06.05.22 - 16:49
#30
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Цитата:
Don Julio:
Чото вспомнилась

600 млн тенге хочет потратить акимат
Профайл
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