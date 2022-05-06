Отправлено: - 16:38

Гога:

Так где он --- сзади или спереди ??

Цитата:Неизвестно где начальник. Неизвестно есть ли он. Он в голове у каждого. Ему верят. Это его второе «я». Если ты попытаешься уничтожить его, чтобы спасти людей, они уничтожат тебя, чтобы спасти его.