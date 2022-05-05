День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 05.05.22 - 17:24
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил всем регионам выплатить ветеранам минимум по миллиону тенге. Сейчас в Казахстане проживает 387 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. А как делают в других странах? Читать новость
К тому же в России Ветераны ВОВ оплачивают 50% ЖКХ, бесплатно пользоваться городским и пригородным общественным транспортом, бесплатным медицинским обслуживанием, имеют право бесплатно раз в год получить санаторно-курортное лечение и бесплатно проехать к месту лечения. Конечно в 95 и более лет не сильно наездишься, кто может еще ездить из ветеранов подальше от дома - едут на черноморские курорты, кто не может ехать далеко от дома - посещают санатории в своих регионах проживания. Может поэтому в России гораздо больше Ветеранов ВОВ, даже если брать в сравнении общее население наших стран?
Вас, откосившего от службы в ещё почти Советской Армии, информирую, что все Ветераны ВОВ ушли на пенсию при СССР. Военкоматы наших стран предоставляют по запросу друг другу необходимую информацию по гражданам изменившим гражданство с одной из наших стран на другую. И уж пенсионный фонд, не будет платить ветеранские пенсии за ВОВ, свалившимся не откуда людям, тем более после 1991 года, когда до 1991 года была единая страна с едиными в стране пенсионерами-ветеранами ВОВ, которые были известны государству для начисления им пенсий ветеранов ВОВ. Ну а картинку вы взяли с "хорошего" сайта, да и пошла она по интернету с него же, где фото после фотошопа))) Ну и каша у вас в голове
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