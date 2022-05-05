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≡ День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
 
 
Страница 2 из 2«12
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44177
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 05.05.22 - 17:24
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Президент Касым-Жомарт Токаев поручил всем регионам выплатить ветеранам минимум по миллиону тенге. Сейчас в Казахстане проживает 387 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. А как делают в других странах?
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Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2174
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 06.05.22 - 11:59
#15
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К тому же в России Ветераны ВОВ оплачивают 50% ЖКХ, бесплатно пользоваться городским и пригородным общественным транспортом, бесплатным медицинским обслуживанием, имеют право бесплатно раз в год получить санаторно-курортное лечение и бесплатно проехать к месту лечения. Конечно в 95 и более лет не сильно наездишься, кто может еще ездить из ветеранов подальше от дома - едут на черноморские курорты, кто не может ехать далеко от дома - посещают санатории в своих регионах проживания.
Может поэтому в России гораздо больше Ветеранов ВОВ, даже если брать в сравнении общее население наших стран?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12166
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 06.05.22 - 12:46
#16
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Цитата:
Нурбанчик:
Может поэтому в России гораздо больше Ветеранов ВОВ, даже если брать в сравнении общее население наших стран?

А может дед мой просто умер?
Еще при Союзе?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12166
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 06.05.22 - 12:47
#17
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Цитата:
Нурбанчик:
Может поэтому в России гораздо больше Ветеранов

Таких?

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12166
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 06.05.22 - 12:50
#18
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Цитата:
Нурбанчик:
имеют право бесплатно раз в год получить санаторно-курортное лечение и бесплатно проехать к месту лечения. Ко

Вот врать не надо!
Мой дед ездил бесплатно в Сосновый бор, просто не всегда этого хотел.
Зачем откровенно врать то?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4983
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 06.05.22 - 16:04
#19
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Цитата:
111:
Вот врать не надо!

---Кто и что соврали то ?? Цитата:
111:
Мой дед ездил бесплатно в Сосновый бор,

---Так понимаю , ещё при СССР ??
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12166
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 06.05.22 - 16:10
#20
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Цитата:
Гога:
Кто и что соврали то ?

Что бесплатно только в России.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
994
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 06.05.22 - 16:19
#21
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Цитата:
111:
Что бесплатно только в России.

Где там слова, что ТОЛЬКО в России?
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Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2174
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 06.05.22 - 16:20
#22
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Цитата:
111:
Таких?

Вас, откосившего от службы в ещё почти Советской Армии, информирую, что все Ветераны ВОВ ушли на пенсию при СССР.
Военкоматы наших стран предоставляют по запросу друг другу необходимую информацию по гражданам изменившим гражданство с одной из наших стран на другую.
И уж пенсионный фонд, не будет платить ветеранские пенсии за ВОВ, свалившимся не откуда людям, тем более после 1991 года, когда до 1991 года была единая страна с едиными в стране пенсионерами-ветеранами ВОВ, которые были известны государству для начисления им пенсий ветеранов ВОВ.
Ну а картинку вы взяли с "хорошего" сайта, да и пошла она по интернету с него же, где фото после фотошопа)))
Ну и каша у вас в голове :-o

[Исправлено: Нурбанчик, 06.05.2022 - 16:35]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12166
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 06.05.22 - 16:28
#23
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Цитата:
гражданин СССР:
Где там слова, что ТОЛЬКО в России?

Читай внимательней его коммент
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12166
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 06.05.22 - 16:29
#24
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Цитата:
Нурбанчик:
откосившего от службы в ещё

Клевета.
Полнейшая.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
994
День Победы: сколько получат ветераны в разных странах
Отправлено: 06.05.22 - 16:42
#25
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Цитата:
111:
Читай внимательней его коммент
Слов нет... Это уже дно

[Исправлено: гражданин СССР, 06.05.2022 - 16:43]
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