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Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
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- 44177
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 05.05.22 - 14:36
МИД Казахстана запустил процесс о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.
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K
(Полноправные пользователи)
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- 28.05.18
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- 2899
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 15:17
Цитата:
Ну не Иисус конечно, даже не Апостол, но он нас учить как жить, рекомендует отмечает где чёрное и белое. Ему же видней со стороны, проживает в РФ.
гражданин СССР:
Серый Волк - Иисус Христос?
Серый Волк - Иисус Христос?
Ну не Иисус конечно, даже не Апостол, но он нас учить как жить, рекомендует отмечает где чёрное и белое. Ему же видней со стороны, проживает в РФ.
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 15:19
Цитата:
Kairat stayer:
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 06.10.16
- Сообщений:
- 1910
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 15:21
Цитата:
Вчера смотрел одного такого,"адекватного" воена, он говорил, что пленных они брать не будут...от первого лица было заявление.
Их там компашка подобралась на видео.
Половина, если не все в социальных сетях отметились фотками с символикой, и специфическими жестами...а так, да, адекватные до мурашек.
Kairat stayer:
Вчера смотрел одного такого,"адекватного" воена, он говорил, что пленных они брать не будут...от первого лица было заявление.
Их там компашка подобралась на видео.
Половина, если не все в социальных сетях отметились фотками с символикой, и специфическими жестами...а так, да, адекватные до мурашек.
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 15:26
Цитата:
Их там нет - это пропаганда)))))
Горожанин_kst:
а так, да, адекватные до мурашек.
а так, да, адекватные до мурашек.
Их там нет - это пропаганда)))))
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2899
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 15:41
Цитата:
Пусть будут такими, какие они есть. Чё далеко заходить, недавно Лавров заявил что возможно у Гитлера были еврейские корнии.т.д. Реакция Израиля была молниеносной, вызвали посла высказали протест и страна от нейтрального статуса перешла в союзники Украины. Теперь собирается поставлять высокотехнологичное вооружение.
Зачем на ровном месте врагов наживать и целые народы против себя настраивать?
Горожанин_kst:
Адекватные, только нацисты. Среди нацистов и интеллектуалы и аристократы, всякие были. Слова Зеленского "Они такие, какие они есть". И адекватность их в известных пределах.
Адекватные, только нацисты. Среди нацистов и интеллектуалы и аристократы, всякие были. Слова Зеленского "Они такие, какие они есть". И адекватность их в известных пределах.
Пусть будут такими, какие они есть. Чё далеко заходить, недавно Лавров заявил что возможно у Гитлера были еврейские корнии.т.д. Реакция Израиля была молниеносной, вызвали посла высказали протест и страна от нейтрального статуса перешла в союзники Украины. Теперь собирается поставлять высокотехнологичное вооружение.
Зачем на ровном месте врагов наживать и целые народы против себя настраивать?
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 06.05.22 - 15:48
Интересны слова некоторых наших националистов, что в случае вторжения РФ в РК, за РК впишутся все мусульманские страны и Китай.
Насколько обоснованы такие заявления, как думаете?
Насколько обоснованы такие заявления, как думаете?
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 15:54
Цитата:
Путин уже быстро извинился.
Такого врага как Израиль, лучше не наживать.
Тут сразу потерей Сирии все обернется в три секунды.
Об нацификации и еще чего то на Украине придется забыть.
Это вам не США..
Kairat stayer:
недавно Лавров заявил
недавно Лавров заявил
Путин уже быстро извинился.
Такого врага как Израиль, лучше не наживать.
Тут сразу потерей Сирии все обернется в три секунды.
Об нацификации и еще чего то на Украине придется забыть.
Это вам не США..
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 06.05.22 - 15:55
Вообще, я считаю что Казахстан должен на государственном уровне закрепить в конституции нейтралитет и попробовать сделать азиатскую Швейцарию. Наше географическое и геополитическое положение к этому распологает.
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 15:56
Цитата:
У них должны быть имена.
Иначе это пустая клевета.
Хорошо бы их назвать.
[Исправлено: 111, 06.05.2022 - 15:58]
Дед:
некоторых наших националистов,
некоторых наших националистов,
У них должны быть имена.
Иначе это пустая клевета.
Хорошо бы их назвать.
[Исправлено: 111, 06.05.2022 - 15:58]
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 16:30
Я имел ввиду вот эти слова.
Насчет националистов, может неправильно выразился. Суть вопроса не в этом. Меня интересует сам факт возможности, того что за РК впишутся Китай и мусульманские страны.
Насчет националистов, может неправильно выразился. Суть вопроса не в этом. Меня интересует сам факт возможности, того что за РК впишутся Китай и мусульманские страны.
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 16:34
Цитата:
Пока мы прямые союзники России, мы обязаны как союзники ей помогать.
Никакого нейтралитета быть не может.
Дед:
нейтралитет
нейтралитет
Пока мы прямые союзники России, мы обязаны как союзники ей помогать.
Никакого нейтралитета быть не может.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
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- Сообщений:
- 626
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 06.05.22 - 16:41
Цитата:
в каком месте? Этому есть подтверждения?)
Kairat stayer:
страна от нейтрального статуса перешла в союзники Украины
страна от нейтрального статуса перешла в союзники Украины
в каком месте? Этому есть подтверждения?)
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 16:49
Цитата:
Имелась ввиду не текущая ситуация, а что в будущем РК будет оставаться в стороне от любого конфликта, как Швейцария.
111:
Имелась ввиду не текущая ситуация, а что в будущем РК будет оставаться в стороне от любого конфликта, как Швейцария.
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