Отправлено: - 15:41

Горожанин_kst:

Адекватные, только нацисты. Среди нацистов и интеллектуалы и аристократы, всякие были. Слова Зеленского "Они такие, какие они есть". И адекватность их в известных пределах.

Цитата:Пусть будут такими, какие они есть. Чё далеко заходить, недавно Лавров заявил что возможно у Гитлера были еврейские корнии.т.д. Реакция Израиля была молниеносной, вызвали посла высказали протест и страна от нейтрального статуса перешла в союзники Украины. Теперь собирается поставлять высокотехнологичное вооружение.Зачем на ровном месте врагов наживать и целые народы против себя настраивать?