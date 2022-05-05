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≡ Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44175
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 05.05.22 - 14:36
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МИД Казахстана запустил процесс о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
344
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 14:27
#45
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:-) Расслабьтесь, ребята. От нас здесь ничего не зависит.
А выводы и выбор, на чьей стороне быть, будете делать после окончания операции по зачистки Украины от нацистов. И то - предварительные.
Ибо освобождение Украины от нацизма - будет только одна выигранная битва в большой войне США против Росси и Китая.
После Украины США бросят в топку войны какую-нибудь Польшу или Финляндию... Не дай Бог - Казахстан попытаются снова поджечь...
И так они будут действовать, пока у них фантики не закончатся. Или пока будут находиться желающие их "заработать" на войне с Россией и Китаем...
А пока мы можем спокойно наблюдать за всем этим со стороны. И надеяться, что нас не втянут в эти "игры".
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
344
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 14:30
#46
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Цитата:
serg kost:

Кстати, да.
На Украине байрактары показали свою полную непригодность.
Даже Зеленский признал это, сказав, что они не оказали никакого влияния на ход военных действий.
Так что, их покупка - деньги на ветер. Разве что - для коллекции. :-)
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2895
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 14:33
#47
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Так если бы только джевелины поставлялись, там много чего и далее будут наращивать.

Многие эксперты, в том числе и РФ отмечают, что без мобилизации войну не выиграть. При этом, 4 мая текущего года Д.Песков заявил: сообщения о всеобщей мобилизации и объявление войны 9 мая - чушь и неправда.

У украинцев мотивация и боевой дух на высоком уровне, неоднократно осуществляли мобилизацию, они защищают свою землю, семьи и Родину. Несколько лет тому отмечал, что на колени более 40 миллионов человек никто не сможет поставить.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2895
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 14:46
#48
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Цитата:
serg kost:
Артиллерия? Ну то, что до фронта доедет... Пока воюют советским оружием. Когда оно закончится, закончатся и поставки. Вообще о чём мы? Летом- осенью станет всем всё ясно. Потерпим.


Конечно посмотрим, мы обсуждаем. Тактика ведения боевых действий в современных реалиях поменялась. 200 тысячная группировка с многочисленных направлении вторглась 24 февраля 2022 года. Обороняющияся украинцы выдержали натиск, пришлось отступить из под Киева, Сумской и Черниговской областей. Перегруппировались, количество БТГ меньше.

Что обсуждаем, это нормальное явление, свобода слова понимаете ли, выше отмечал. Главное на личности не переходить.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2895
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 14:52
#49
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Помним же 65 километровую колонну, в последствии его не стало. Ехали по трассе, зима по бездорожью не проедеш. Десант в Гостомеле, высадились, а закрепится не смогли, знаменитую Чернобаевку более 10 раз ВСУ накрывали артиллерией и беспилотниками. Флагман черноморского флота Москва утопили и.т.д.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
984
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 14:53
#50
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Цитата:
Kairat stayer:
У украинцев мотивация и боевой дух на высоком уровне, неоднократно осуществляли мобилизацию, они защищают свою землю, семьи и Родину

На наркоте сидят нацбаты. Мобилизация на высоком уровне??)) В Европу валят только пятки сверкают. Там они герои с памятниками воевать... Родину они защищают. Хватит уже бредятину нести
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