Отправлено: - 14:46

serg kost:

Артиллерия? Ну то, что до фронта доедет... Пока воюют советским оружием. Когда оно закончится, закончатся и поставки. Вообще о чём мы? Летом- осенью станет всем всё ясно. Потерпим.

Цитата:Конечно посмотрим, мы обсуждаем. Тактика ведения боевых действий в современных реалиях поменялась. 200 тысячная группировка с многочисленных направлении вторглась 24 февраля 2022 года. Обороняющияся украинцы выдержали натиск, пришлось отступить из под Киева, Сумской и Черниговской областей. Перегруппировались, количество БТГ меньше.Что обсуждаем, это нормальное явление, свобода слова понимаете ли, выше отмечал. Главное на личности не переходить.