Отправлено: - 13:03

Kairat stayer:

При этом, неоднократно отмечал, что украинцы борятся за свою независимость

Цитата:С 14 года борятся и ЛНР и ДНР, за независимость от Украины с их нынешней нелегитимной властью. Если рассуждать логически - референдум в Крыму был бы невозможен без зеленых человечков. В то же время приход к власти Порошенко так же был бы невозможен без насильственной смены предыдущего режима. Палка о двух концах.