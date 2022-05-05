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≡ Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44175
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 05.05.22 - 14:36
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МИД Казахстана запустил процесс о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16298
Re: Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну...
Отправлено: 06.05.22 - 13:03
#30
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Цитата:
Kairat stayer:
При этом, неоднократно отмечал, что украинцы борятся за свою независимость

С 14 года борятся и ЛНР и ДНР, за независимость от Украины с их нынешней нелегитимной властью. Если рассуждать логически - референдум в Крыму был бы невозможен без зеленых человечков. В то же время приход к власти Порошенко так же был бы невозможен без насильственной смены предыдущего режима. Палка о двух концах. ;-)
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
622
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 13:11
#31
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maxsaf:
референдум в Крыму был бы невозможен

[Исправлено: Iney, 06.05.2022 - 13:17]

[Исправлено: Iney, 06.05.2022 - 13:18]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1260
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 13:15
#32
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Цитата:
Kairat stayer:
Возможно фейк, много различной информации

Не фейк.
Ранее вышедшие мирные говорили о таких намерениях боевиков.
Сейчас уже реально поступил запрос на обмен людей на продукты.Цитата:
Kairat stayer:Украинцам будут поставлять оружие. В том числе по ленд Лизу, как выше отмечали

Компания Райтеон, производящая джавелины, заявила, что для восстановления запасов джавелинов до необходимого американской армии уровня, потребуются годы.
И это помогло Украине?

[Исправлено: serg kost, 06.05.2022 - 13:28]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1260
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 13:20
#33
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Цитата:
Kairat stayer:
последние ножки Буша были

Американцы их не едят. Предпочитают грудку.
Говорят, что в ножках скапливается больше всего антибиотиков, и прочей химии.
И тут появилась возможность их продать в бывший СССР...
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
984
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 13:24
#34
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Цитата:
Артем Марусич:
Всю фашню отключить от трансляции в Казахстане

США каналы в Казахстане вроде бы не показывают. Чего отключать-то??
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
984
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 13:27
#35
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Цитата:
Kairat stayer:
Украинцам будут поставлять оружие. В том числе по ленд Лизу
У армии ДНР и ЛНР прибавится всяких джавелинов)))
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
984
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 13:39
#36
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Цитата:
111:
Давно пора это сделать.

А как же кухарка без тик-тока?)))) Откуда будет черпать познания?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12148
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 13:53
#37
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Цитата:
гражданин СССР:
как же кухарка без тик-тока?)

А тик-ток тут с какой стороны?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2526
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 13:54
#38
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Цитата:
Артем Марусич:
отключить от трансляции в Казахстане и срочно рыть окопы в Костанае

Отключить всю российскую пропаганду давно пора. Насчет окопов, тут уж лучше закупать Байрактары и дроны-камикадзе. Джавелины тоже не помешают.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 06.05.2022 - 14:12]
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2895
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 14:10
#39
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Цитата:
maxsaf:
С 14 года борятся и ЛНР и ДНР, за независимость от Украины с их нынешней нелегитимной властью. Если рассуждать логически - референдум в Крыму был бы невозможен без зеленых человечков.


Для мирового сообщества непризнанные территории, санкциями продавливать, оружие Украине поставлять и.т.д. будут.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2895
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 14:16
#40
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Цитата:
serg kost:
Компания Райтеон, производящая джавелины, заявила, что для восстановления запасов джавелинов до необходимого американской армии уровня, потребуются годы. И это помогло Украине?


Так если бы только джевелины поставлялись, там много чего и далее будут наращивать.

Многие эксперты, в том числе и РФ отмечают, что без мобилизации войну не выиграть. При этом, 4 мая текущего года Д.Песков заявил: сообщения о всеобщей мобилизации и объявление войны 9 мая - чушь и неправда.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
12148
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 14:17
#41
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Цитата:
юля елиссева:
лучше закупать Байрактары и

Надеюсь турки нам предоставят производство этого вооружения.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2895
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 14:20
#42
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Цитата:
serg kost:
Американцы их не едят. Предпочитают грудку. Говорят, что в ножках скапливается больше всего антибиотиков, и прочей химии. И тут появилась возможность их продать в бывший СССР...


Пустые полки в магазинах были, продукты основные по талонам распределяли. Помню те времена. Факт, что привозили ножки.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1260
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 14:23
#43
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Цитата:
Kairat stayer:
Так если бы только джевелины поставлялись, там много чего и далее будут наращивать.

Джавелины выскребли все. Даже себе не оставили.
Танки в сша уже давно не производят.
Артиллерия? Ну то, что до фронта доедет...
Пока воюют советским оружием. Когда оно закончится, закончатся и поставки.
Вообще о чём мы? Летом- осенью станет всем всё ясно. Потерпим.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1260
Процесс запущен - МИД Казахстана о присвоении Тиграну Кеосаяну статуса персоны нон грата
Отправлено: 06.05.22 - 14:25
#44
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Цитата:
111:
Надеюсь турки нам предоставят производство этого вооружения.

С кем вовать собрались?
Против нормальной ПВО байрактары не катят.
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